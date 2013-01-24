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    Рыба и чипсы

    Порций 2 p, Время приготовления: 15 m, Время приготовления 12 m
    Исключающая орехи
    Рыба
    Основные блюда
    30–60 минут
    Картофель
    Аэрогриль
    Фрукты

    Ингредиенты

    • 200 г филе белой рыбы (пикши, трески или сайды)
    • 30 г кукурузных чипсов
    • 1 яйцо
    • 300 г красного картофеля
    • 1 столовая ложка растительного масла
    • ½ столовой ложки лимонного сока

    Способ приготовления

    • Нагрейте аэрофритюрницу до 200 °C.
    • Разрежьте рыбу на 4 равные части, натрите лимонным соком, солью и перцем, оставьте мариноваться на 5 минут.
    • С помощью кухонного комбайна мелко измельчите кукурузные чипсы, переложите смесь в тарелку. B глубокую миску разбейте яйцо.
    • Обмакните кусочки рыбы в яичную смесь и обваляйте в кукурузных чипсах.
    • Почистите картофель под струей воды, нарежьте тонкой соломкой. Промокните салфеткой, полейте растительным маслом.
    • Вставьте разделитель в корзину аэрофритюрницы. С одной стороны положите картофель, с другой — кусочки рыбы.
    • Поставьте корзину в компактную аэрофритюрницу. С помощью таймера выберите время приготовления 12 минут, обжаривайте картофель и рыбу до образования хрустящей золотистой корочки. Разложите картофель и рыбу на двух тарелках и приправьте солью. Прекрасным дополнением к блюду станет зеленый салат.
    Рыба и чипсы

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