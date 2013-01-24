Рыба и чипсы

Разрежьте рыбу на 4 равные части, натрите лимонным соком, солью и перцем, оставьте мариноваться на 5 минут.
С помощью кухонного комбайна мелко измельчите кукурузные чипсы, переложите смесь в тарелку. B глубокую миску разбейте яйцо.
Обмакните кусочки рыбы в яичную смесь и обваляйте в кукурузных чипсах.
Почистите картофель под струей воды, нарежьте тонкой соломкой. Промокните салфеткой, полейте растительным маслом.
Вставьте разделитель в корзину аэрофритюрницы. С одной стороны положите картофель, с другой — кусочки рыбы.
Поставьте корзину в компактную аэрофритюрницу. С помощью таймера выберите время приготовления 12 минут, обжаривайте картофель и рыбу до образования хрустящей золотистой корочки. Разложите картофель и рыбу на двух тарелках и приправьте солью. Прекрасным дополнением к блюду станет зеленый салат.