Высокая мощность всасывания, которую вы заметите.
Performer Ultimate позволяет обнаружить незаметную пыль.
Высокая мощность всасывания, которую вы заметите.
Performer Ultimate позволяет обнаружить незаметную пыль.
Насадка TriActive LED позволяет обнаружить незаметную пыль с помощью первоклассной технологии подсветки пола. Благодаря уникальному резиновому слою бесщеточная насадка не спутывает собранные с пола волосы, предотвращая образование клубков внутри. Плоская конструкция, прилегающая к поверхности, позволяет добраться до многих труднодоступных участков.
Некоторые фильтры не справляются с фильтрацией мелких частиц пыли, в результате пыль снова попадает в воздух. Этот фильтр удерживает более 99,9 % мелкой пыли. Он улавливает мелкие частицы, такие как пыльца и пылевой клещ, которые могут вызывать аллергию и приступы астмы.
Каждая функция Performer Ultimate тщательно разрабатывалась для максимального качества уборки. Технология светодиодной подсветки пола помогает обнаружить даже самую мелкую пыль, а уникальная зигзагообразная насадка без щетинок собирает пыль одним движением. Фильтр HEPA 13 удерживает 99,9 % мелкой пыли и аллергенов, а эргономичный пульт ДУ на рукоятке обеспечивает невероятно простую уборку.
Performer Ultimate. Создан для тех, кто стремится к идеальному порядку.
Новая насадка TriActive LED позволяет обнаружить незаметную пыль с помощью первоклассной технологии подсветки пола.
Благодаря уникальному резиновому слою бесщеточная насадка не спутывает собранные с пола волосы, что предотвращает образование клубков внутри.
Плоская конструкция, прилегающая к поверхности, позволяет добраться до многих труднодоступных участков.