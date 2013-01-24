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Performer Ultimate

Высокая мощность всасывания, которую вы заметите

Performer Ultimate позволяет обнаружить незаметную пыль

ECARF
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Performer Ultimate FC8924/01


Высокая мощность всасывания, которую вы заметите.

Performer Ultimate позволяет обнаружить незаметную пыль.

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Насадка TriActive LED позволяет обнаружить незаметную пыль с помощью первоклассной технологии подсветки пола.
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Благодаря пульту ДУ вы можете легко выбирать настройки мощности в соответствии с конкретным случаем и типом напольного покрытия.
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Противоаллергенный фильтр улавливает более 99,9 % мелкой пыли, частиц пыльцы и пылевого клеща, которые могут приводить к проявлению симптомов аллергии и астмы.

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Технология подсветки пола

 

Насадка TriActive LED позволяет обнаружить незаметную пыль с помощью первоклассной технологии подсветки пола. Благодаря уникальному резиновому слою бесщеточная насадка не спутывает собранные с пола волосы, предотвращая образование клубков внутри. Плоская конструкция, прилегающая к поверхности, позволяет добраться до многих труднодоступных участков.

Фильтр HEPA 13

 

Некоторые фильтры не справляются с фильтрацией мелких частиц пыли, в результате пыль снова попадает в воздух. Этот фильтр удерживает более 99,9 % мелкой пыли. Он улавливает мелкие частицы, такие как пыльца и пылевой клещ, которые могут вызывать аллергию и приступы астмы.

Основные характеристики
Кино
Кино

performer ultimate

 
Кино
Кино

Каждая функция Performer Ultimate тщательно разрабатывалась для максимального качества уборки. Технология светодиодной подсветки пола помогает обнаружить даже самую мелкую пыль, а уникальная зигзагообразная насадка без щетинок собирает пыль одним движением. Фильтр HEPA 13 удерживает 99,9 % мелкой пыли и аллергенов, а эргономичный пульт ДУ на рукоятке обеспечивает невероятно простую уборку.

Performer Ultimate. Создан для тех, кто стремится к идеальному порядку.

triactive led

TriActive LED

Новая насадка TriActive LED позволяет обнаружить незаметную пыль с помощью первоклассной технологии подсветки пола.

Благодаря уникальному резиновому слою бесщеточная насадка не спутывает собранные с пола волосы, что предотвращает образование клубков внутри.

Плоская конструкция, прилегающая к поверхности, позволяет добраться до многих труднодоступных участков.

цифровой дисплей

Автоматическое включение/выключение

Благодаря функции автоматического включения и выключения обеспечивается постоянный контроль над процессом уборки для высокого качества и эффективного сбора пыли.
пульт ДУ на рукоятке

Пульт ДУ

Благодаря пульту ДУ вы можете легко выбирать настройки мощности в соответствии с конкретным случаем и типом напольного покрытия, чтобы сделать уборку более эффективной. Еще одно преимущество пульта ДУ заключается в том, что вам не нужно наклоняться к основному устройству — теперь процесс уборки станет еще проще.
противоаллергенный фильтр

Фильтр HEPA 13

Удерживает более 99,9 % мелкой пыли, включая аллергены и частицы-раздражители, такие как пыльца и пылевые клещи. Разработано с учетом особых потребностей людей, страдающих от аллергии, а также для людей, которым требуется высокий уровень гигиеничности.

Основные особенности

уборка незаметной пыли

Насадка TriActive LED

Собирает всю пыль и мусор одним движением. Позволяет обнаружить незаметную пыль для тщательной уборки.
чистка ковров

CarpetClean

Подходит для тщательнейшей очистки ковров и отлично удаляет пыль на мягких напольных покрытиях.
Фильтр HEPA 13

Фильтр HEPA 13

Удерживает более 99,9 % мелкой пыли, включая аллергены и частицы-раздражители, такие как пыльца и пылевые клещи.
пульт ДУ на рукоятке

Пульт ДУ

Вы можете переключать режимы на рукоятке.
включение/выключение

Автоматическое вкл/выкл

Автоматически включает пылесос при использовании и отключает его, когда работа не требуется.
система хранения насадок

Система хранения насадок

Включает в себя щелевую насадку, которая подходит для узких пространств, и насадку для обивки с небольшим плоским наконечником и высокой мощностью всасывания.
цифровой дисплей

Интуитивный цифровой дисплей

Отображает необходимую информацию, позволяющую в полной мере использовать все возможности пылесоса.

Награды

сделано в Европе
логотип: 5 лет
ECARF
European Center for Allergy Research Foundation (Европейский центр исследований проблем аллергии, ECARF) сертифицирует товары, которые соответствуют потребностям людей, страдающих от аллергии. Знак качества ECARF помогает покупателям при выборе продукции.