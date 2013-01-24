Каждая функция Performer Ultimate тщательно разрабатывалась для максимального качества уборки. Технология светодиодной подсветки пола помогает обнаружить даже самую мелкую пыль, а уникальная зигзагообразная насадка без щетинок собирает пыль одним движением. Фильтр HEPA 13 удерживает 99,9 % мелкой пыли и аллергенов, а эргономичный пульт ДУ на рукоятке обеспечивает невероятно простую уборку.

Performer Ultimate. Создан для тех, кто стремится к идеальному порядку.

