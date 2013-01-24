Пылесос Philips Performer Silent

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Бесшумная мощность для уборки больших домов
Благодаря специальной технологии наш новый бесшумный пылесос поможет сохранить тишину в вашем доме — теперь можно проводить уборку в любое время, никому не мешая. Оцените эффективную и тихую работу пылесоса благодаря бесшумному мотору, усовершенствованным воздушным каналам и буферам.
Усовершенствованный мотор пылесоса Performer Silent и технология AirflowMax обеспечивают высокую энергоэффективность: оцените высокую производительность пылесоса, присущую всем устройствам Philips, со значительно меньшим расходом электроэнергии.
Новая насадка TriActive Pro работает превосходно: она плотно прилегает к поверхности пола, проникая воздушным потоком в ковры и напольные покрытия и собирая мельчайшие частицы пыли.
Наша система фильтрации, сертифицированная ECARF, удаляет 99,99 % мелкой пыли. Она идеально подходит для людей, страдающих аллергией, и тех, кто требовательно относится к чистоте в доме.
Наши мешки для пыли S-bag обладают надежной герметичной конструкцией, которая позволяет избегать контакта с пылью. Эти мешки идеально подойдут для гигиеничной уборки в доме.
FC8785/09
FC8924/01
FC8021/03
FC8023/04
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