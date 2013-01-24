Оптимальный комфорт в доме во многом зависит от чистоты пола. Пылесос Philips Performer Silent тщательно удаляет грязь и мельчайшие частицы пыли благодаря усовершенствованным насадкам. Уровень шума не превышает 66 дБ, что делает его нашим самым тихим пылесосом, который не потревожит членов вашей семьи.