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    Performer Silent

    Пылесос Philips Performer Silent
    Максимум производительности. Минимум шума.

    Performer Compact
    Удобство хранения, для небольших квартир
    Performer Silent
    Бесшумная мощность для уборки больших домов
    Performer Ultimate
    Новейшие технологии для тщательной уборки

      Пылесос Philips Performer Silent
      Максимум производительности. Минимум шума.

      Performer Compact
       Удобство хранения, для небольших квартир
      Performer Silent

      Бесшумная мощность для уборки больших домов

       

      Performer Ultimate
      Новейшие технологии для тщательной уборки

      Максимум производительности, минимум шума.

      Собирает и удерживает 99,99 %* пыли и аллергенов.

      Performer Silent

      Performer Silent

      FC8781/09

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      Оптимальный комфорт в доме во многом зависит от чистоты пола. Пылесос Philips Performer Silent тщательно удаляет грязь и мельчайшие частицы пыли благодаря усовершенствованным насадкам. Уровень шума не превышает 66 дБ, что делает его нашим самым тихим пылесосом, который не потревожит членов вашей семьи. 
      Высокая производительность и низкое энергопотребление: маркировка энергоэффективности ЕС — A+AA
      Низкий уровень шума: 66 дБ — наш самый тихий пылесос
      Тщательная уборка: насадка TriActive Pro собирает мельчайшие частицы
      Защита напольного покрытия: насадка для паркета не царапает пол
      *Собирает пыль на твердых напольных покрытиях (IEC62885-2) и улавливает частицы размером 0,3 мкм в соответствии с требованиями для Европейского Союза.
      Цена магазина Philips
      Cмотреть все пылесосы
      Performer Silent
      Цена магазина Philips
      Cмотреть все пылесосы
      Благодаря специальной технологии уровень шума не превышает 66 дБ — этот пылесос работает тише, чем телевизор.

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      Основные особенности

      Маркировка энергоэффективности: A+AA
      Класс энергоэффективности: A+AA
      Пылесос Performer Silent соответствует требованиям ЕС к приборам класса А в трех категориях: энергопотребление, повторный выброс пыли и эффективность очистки твердых напольных покрытий.
      бесшумная работа
      Бесшумная работа
      Благодаря буферам, оптимизированным воздушным каналам и бесшумному мотору пылесос Performer Silent обеспечивает низкий уровень шума.
      противоаллергенный фильтр
      Противоаллергенный фильтр
      Эффективная система фильтрации воздуха удаляет 99,9 % мельчайших частиц пыли с поверхностей, обеспечивая высокий уровень чистоты и облегчая симптомы аллергии.
      Емкость пылесборника: 4 л
      Емкость пылесборника: 4 л
      Пылесборник емкостью 4 литра идеально подходит для больших домов и частых уборок. 
      Сетевой шнур: 12 м
      Сетевой шнур: 12 м
      Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от сети, благодаря удлиненному шнуру.  
      Встроенная щетка
      Встроенная щетка
      Ручка оснащена встроенной мягкой щеткой, которая легко очищает поверхность мебели и обивку. 

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