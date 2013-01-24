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Ключевые слова для поиска

PowerPro Compact

Philips PowerPro Compact  
безмешковый пылесос
Высокое качество уборки 
для тщательной уборки

Performer Ultimate
Передовые технологии для тщательной уборки
Performer Expert
Более высокая мощность всасывания, отлично подходит для больших домов
Performer Compact
Высокая мощность всасывания, подходит для небольших квартир

    Philips PowerPro Compact 
    безмешковый пылесос
    Высокая производительность для тщательной уборки

    Performer Ultimate
    Для тщательной уборки
    Performer Expert
    Для больших домов
    Performer Compact
    Для небольших домов

    Мощность 1900 Вт и удобная компактная конструкция

    PowerPro Compact FC9351/01 

    Performer Expert
    *По сравнению с PowerPro Compact FC8471/01

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    Безмешковый пылесос Philips PowerPro Compact обеспечивает высокую мощность всасывания для отличных результатов уборки. Мощная вихревая фильтрация и усовершенствованный дизайн гарантируют попадание пыли в специально отведенное место: она не просыплется даже во время опустошения пылесборника.
    Галочка
    Технология PowerCyclone 5 отделяет частицы пыли от воздуха
    Галочка
    Легкий и компактный прибор для свободы перемещения
    Галочка
    Фильтр EPA10 для очистки выходящего воздуха

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    *По сравнению с PowerPro Compact FC8471/01

    Обзоры

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    PowerPro Ultimate

    Мощная технология циклонной фильтрации для тщательной уборки

     

    Благодаря технологии PowerCyclone пыль моментально отделяется от воздуха, а мощность всасывания остается высокой на протяжении более долгого времени. Оптимизированные циклонные фильтры помогают снизить сопротивление воздуха, за счет чего достигается наиболее эффективное преобразование входной мощности в мощность всасывания. Кроме того, это способствует максимально сильному воздушному потоку для высокой производительности и превосходных результатов уборки.

    Галочка
    Максимально эффективное преобразование мощности в мощность всасывания.
    Галочка
    Мощность всасывания дольше остается высокой благодаря низкому сопротивлению воздуха.
    Галочка
    Более гигиеничная очистка пылесборника благодаря положению циклонной камеры.

    PowerCyclone
    технология фоновой подсветки Ambilight
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    Пыль отделяется от воздуха
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    Степень фильтрации
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    Максимальная входная мощность (Вт)
    1800 Вт *– 2000 Вт **
    2100 Вт
    2100 Вт
    2400 Вт
    Максимальная мощность всасывания (Вт)
    350 Вт *– 370 Вт **
    370 Вт
    390 Вт
    450 Вт
    Линейка
    PowerPro Compact *
    PowerPro Active **
    PowerPro
    PowerPro Expert
    PowerPro Ultimate
    Очистка PowerPro Compact
    Аллергия на пыльцу
    Аллергия на бактерии
    Аллергия на микробы

    Удобное и гигиеничное удаление пыли

     

    Удобный пылесборник

    На стенке пылесборника находится специальный носик, благодаря которому вы сможете легко и аккуратно удалить пыль и грязь.

     

    Очистка пылесборника одной рукой

    Нажмите кнопку, чтобы открыть крышку пылесборника, и наклоните его для удаления пыли. Все очень просто.

    Основные особенности

    Насадка MultiClean

    Насадка MultiClean

     

    Новая насадка Multi Clean обеспечивает тщательную уборку всех типов напольных покрытий.

    2000 Вт
    Мощность 1900 Вт
    Мотор 1900 Вт обеспечивает мощность всасывания до 350 Вт и гарантирует идеальные результаты уборки.
    Фильтр Sigma
    Фильтр EPA 10 для чистого воздуха
    Наша система фильтрации удерживает более 99% мелкой пыли — включая пыльцу, пылевых клещей и шерсть животных.
    Компактный размер
    Компактный размер
    Компактная и легкая конструкция для простой очистки и удобного хранения.
    Встроенная щетка
    Встроенная щетка
    Мягкая щетка встроена в рукоятку пылесоса, что обеспечивает удобство использования.
    Аллергия на животных
    Убирает шерсть животных
    Пылесос оснащен дополнительными принадлежностями для уборки шерсти кошек и собак (для некоторых моделей)
    Резиновые колеса
    Резиновое колесо не оставляет царапин на твердых напольных покрытиях
    Большие прорезиненные задние колеса обеспечивают плавное движение и предотвращают появление царапин на твердых напольных покрытиях.

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    Аксессуары

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