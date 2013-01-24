Благодаря технологии PowerCyclone пыль моментально отделяется от воздуха, а мощность всасывания остается высокой на протяжении более долгого времени. Оптимизированные циклонные фильтры помогают снизить сопротивление воздуха, за счет чего достигается наиболее эффективное преобразование входной мощности в мощность всасывания. Кроме того, это способствует максимально сильному воздушному потоку для высокой производительности и превосходных результатов уборки.