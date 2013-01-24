Благодаря технологии PowerCyclone пыль моментально отделяется от воздуха, а мощность всасывания остается высокой на протяжении более долгого времени. Оптимизированные циклонные фильтры помогают снизить сопротивление воздуха, за счет чего достигается наиболее эффективное преобразование входной мощности в мощность всасывания. Кроме того, это способствует максимально сильному воздушному потоку для высокой производительности и превосходных результатов уборки.
Благодаря технологии PowerCyclone пыль моментально отделяется от воздуха, а мощность всасывания остается высокой на протяжении более долгого времени. Оптимизированные циклонные фильтры помогают снизить сопротивление воздуха, за счет чего достигается наиболее эффективное преобразование входной мощности в мощность всасывания. Кроме того, это способствует максимально сильному воздушному потоку для высокой производительности и превосходных результатов уборки.
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PowerCyclone
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Пыль отделяется от воздуха
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Степень фильтрации
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Максимальная входная мощность (Вт)
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1800 Вт *– 2000 Вт **
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2100 Вт
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2100 Вт
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2400 Вт
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Максимальная мощность всасывания (Вт)
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350 Вт *– 370 Вт **
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370 Вт
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390 Вт
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450 Вт
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Линейка
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PowerPro Compact *
PowerPro Active **
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PowerPro
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PowerPro Expert
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PowerPro Ultimate
Удобный пылесборник
На стенке пылесборника находится специальный носик, благодаря которому вы сможете легко и аккуратно удалить пыль и грязь.
Очистка пылесборника одной рукой
Нажмите кнопку, чтобы открыть крышку пылесборника, и наклоните его для удаления пыли. Все очень просто.
FC9732/01
FC9728/01
FC9734/01
FC8038/01
FC8031/00
FC8058/01
FC8030
FC8077/01
FC8076/01