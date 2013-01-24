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Ключевые слова для поиска

PowerPro Expert

Philips PowerPro Expert 
безмешковый пылесос
Высокое качество уборки 
для тщательной уборки

Performer Ultimate
Передовые технологии для тщательной уборки
Performer Expert
Более высокая мощность всасывания, отлично подходит для больших домов
Performer Compact
Высокая мощность всасывания, подходит для небольших квартир

    Philips PowerPro Expert
    безмешковый пылесос
    Высокая производительность для тщательной уборки

    Performer Ultimate
    Для тщательной уборки
    Performer Expert
    Для больших домов
    Performer Compact
    Для небольших домов

    Мощность всасывания теперь на 40 % выше*

    PowerPro Expert FC9732/01

    FC9732
    * Мощность всасывания в сравнении с самым продаваемым безмешковым пылесосом в Европе; протестировано на ковровом покрытии независимым институтом тестирования SLG Pruf und Zertifizierung GmbH в соответствии со стандартом DIN EN 60312/11/2008, февраль/апрель 2014 г.

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    Philips PowerPro Expert — это безмешковый пылесос нового поколения, который обеспечивает эффективную уборку. Технология PowerCyclone 6 и насадка TriActive гарантируют непревзойденный результат для любых типов напольных покрытий. Контейнер для пыли специально разработан для удобной очистки.
    Галочка
    PowerCyclone 6 для эффективного разделения пыли и воздуха
    Галочка
    Усовершенствованная конструкция контейнера для пыли обеспечивает легкость его очистки
    Галочка
    Элемент управления мощностью расположен на рукоятке — не нужно наклоняться для переключения режимов
    * Мощность всасывания в сравнении с самым продаваемым безмешковым пылесосом в Европе; протестировано на ковровом покрытии независимым институтом тестирования SLG Pruf und Zertifizierung GmbH в соответствии со стандартом DIN EN 60312/11/2008, февраль/апрель 2014 г.

    Обзоры

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    PowerPro Ultimate

    Мощная технология циклонной фильтрации для тщательной уборки

     

    Благодаря технологии PowerCyclone пыль моментально отделяется от воздуха, а мощность всасывания остается высокой на протяжении более долгого времени. Оптимизированные циклонные фильтры помогают снизить сопротивление воздуха, за счет чего достигается наиболее эффективное преобразование входной мощности в мощность всасывания. Кроме того, это способствует максимально сильному воздушному потоку для высокой производительности и превосходных результатов уборки.

    Галочка
    Максимально эффективное преобразование мощности в мощность всасывания.
    Галочка
    Мощность всасывания дольше остается высокой благодаря низкому сопротивлению воздуха.
    Галочка
    Более гигиеничная очистка пылесборника благодаря положению циклонной камеры.

    Мощная технология циклонной фильтрации для тщательной уборки

     

    Благодаря технологии PowerCyclone пыль моментально отделяется от воздуха, а мощность всасывания остается высокой на протяжении более долгого времени. Оптимизированные циклонные фильтры помогают снизить сопротивление воздуха, за счет чего достигается наиболее эффективное преобразование входной мощности в мощность всасывания. Кроме того, это способствует максимально сильному воздушному потоку для высокой производительности и превосходных результатов уборки.

    Галочка
    Максимально эффективное преобразование мощности в мощность всасывания.
    Галочка
    Мощность всасывания дольше остается высокой благодаря низкому сопротивлению воздуха.
    Галочка
    Более гигиеничная очистка пылесборника благодаря положению циклонной камеры.

    PowerCyclone
    технология фоновой подсветки Ambilight
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    Пыль отделяется от воздуха
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    Степень фильтрации
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    Максимальная входная мощность (Вт)
    1800 Вт *– 2000 Вт **
    2100 Вт
    2100 Вт
    2400 Вт
    Максимальная мощность всасывания (Вт)
    350 Вт *– 370 Вт **
    370 Вт
    390 Вт
    450 Вт
    Линейка
    PowerPro Compact *
    PowerPro Active **
    PowerPro
    PowerPro Expert
    PowerPro Ultimate
    Очистка пылесборника PowerPro Ultimate
    Аллергия на пыльцу
    Аллергия на бактерии
    Аллергия на микробы

    Удобное и гигиеничное удаление пыли

     

    Удобный пылесборник

    На стенке пылесборника находится специальный носик, благодаря которому вы сможете легко и аккуратно удалить пыль и грязь.

     

    Очистка пылесборника одной рукой

    Нажмите кнопку, чтобы открыть крышку пылесборника, и наклоните его для удаления пыли. Все очень просто.

    Насадка TriActive "3 в 1"

    Широкое отверстие для мусора
    Большое фронтальное отверстие для захвата крупного мусора.
    Подошва
    Насадка разработана для тщательной уборки пыли.
    Боковые воздушные каналы
    Боковые щетки для уборки вдоль стен и мебели.

    Основные особенности

    2100 Вт
    Мощность 2100 Вт
    Мотор 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 420 Вт и гарантирует идеальные результаты уборки.
    Фильтр Sigma
    Фильтр EPA 10 для чистого воздуха
    Наша система фильтрации удерживает более 99% мелкой пыли — включая пыльцу, пылевых клещей и шерсть животных.
    Рукоятка с пультом ДУ
    Рукоятка с пультом ДУ
    Благодаря эргономичному пульту ДУ можно легко выбирать настройки мощности и регулировать их на рукоятке.
    Шнур 10 м
    Рабочий диапазон до 10 метров
    Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от сети, благодаря рабочему диапазону до 10 метров.
    Большие колеса
    Резиновое колесо не оставляет царапин на твердых напольных покрытиях
    Большие прорезиненные задние колеса обеспечивают плавное движение и предотвращают появление царапин на твердых напольных покрытиях.
    Аллергия на животных
    Убирает шерсть животных
    Пылесос оснащен дополнительными принадлежностями для уборки шерсти кошек и собак (для некоторых моделей)

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    Аксессуары

    Для использования с этим изделием