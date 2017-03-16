Чистка
Совет. Сначала удалите с поверхности языка накопившиеся за ночь бактерии, из-за которых и появляется неприятный запах изо рта.
Факт. Завтрак из продуктов с высоким содержанием кислот ослабляет защиту эмали примерно на 45 минут после еды. Совет. Чистите зубы перед завтраком и ополаскивайте полость рта средством, не содержащим спирта, после еды.
Совет. 40 % поверхности зуба скрыто соседними зубами. Перед чисткой зубов удалите налет между зубами, чтобы усилить действие зубной пасты.
Факт. Со временем щетинки все менее эффективно удаляют зубной налет. Совет. Если синие индикаторные щетинки выцветают ранее, чем через 3 месяца, это значит, что пора заменить насадку.
