Перед каждой чисткой в приложении показываются маленькие подсказки: пока щетка делает свою работу, малыш охотится за бактериями на экране.



Перед каждой чисткой в приложении показываются маленькие подсказки: пока щетка делает свою работу, малыш охотится за бактериями на экране.