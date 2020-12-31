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    • Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение
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      Ultinon Pro9000 с эксклюзивными светодиодами для автоламп

      11012U90CWX2

      Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение

      Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro9000 задают новый стандарт качества. Они обеспечивают на 250 % более яркий белый свет* для максимальной эффективности, в то время как компактный корпус помогает устанавливать их в большинство автомобилей. *По сравнению с минимальным стандартом.

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      Ultinon Pro9000 с эксклюзивными светодиодами для автоламп

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      Ultinon Pro9000
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      Ultinon Pro9000

      с эксклюзивными светодиодами для автоламп

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      Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение

      Качество светодиодов первичного рынка

      • Тип лампы: HIR2
      • До 250 % более яркий свет
      • 5800 К, холодный белый свет
      • Светодиодные чипы Lumileds TopContact
      • Количество ламп: 2 шт.

      До 250 % более яркий свет

      Новые лампы для автомобильных фар Philips Ultinon Pro9000 обеспечивают непревзойденную видимость и до 250 % более яркое и стабильное освещение дороги по сравнению с минимальными требованиями для галогенных ламп. Оптимальный спектр позволяет лучше видеть дорожные знаки. Чем дальше видишь, тем быстрее реакция!

      Эксклюзивные светодиодные OEM-чипы Lumileds на вторичном рынке

      Мы непрерывно развиваемся, и Philips Ultinon Pro9000 предлагают улучшенные характеристики благодаря светодиодным чипам Lumileds TopContact премиального уровня. Эти уникальные чипы, используемые в оригинальных комплектующих, обеспечивают стабильное освещение дороги, выделяют меньше тепла и предлагают идеальную цветовую температуру для максимального обзора. Одна из причин выбор светодиодных чипов Lumileds и ламп головного освещения Philips крупнейшими производителями автомобилей по всему миру — это самые качественные компоненты и технологии, которые радуют вас непревзойденными характеристиками и длительным сроком службы.

      Цветовая температура до 5800 К обеспечивает холодный белый свет

      Баланс практичности и надежности. Philips Ultinon Pro9000 имеют цветовую температуру до 5800 К, которая используется в оригинальных комплектующих по причине высокого комфорта при использовании в ночное время. Это снижает нагрузку на глаза и позволяет безопасно и с комфортом управлять автомобилем в темное время суток.

      Свет излучается на нужную часть дорожного полотна

      Благодаря идеальному положению светодиодных чипов на лампах Philips Ultinon Pro5000 водители смогут видеть нужный участок дорожного полотна и не ослеплять при этом встречных водителей. Наши лампы также оснащены функцией Philips SafeBeam, которая обеспечивает световой луч идеальной формы без бликов. Оцените безопасное вождение с Philips Ultinon Pro9000.

      Компактный корпус и высокая эффективность

      Покупая Philips Ultinon Pro9000, вы получаете эффективные технологии в компактном корпусе. Мы стремились обеспечить высокую производительность и удобство использования и создали новую цельную конструкцию Philips Ultinon Pro9000, которая позволяет легко устанавливать лампу в корпус фары. Встроенный блок управления позволяет забыть о неудобствах при установке в небольшие фары, а сверхкомпактная конструкция гарантирует совместимость с большинством автомобилей.

      Совместимость с электросистемами большинства автомобилей

      Светодиодные и галогенные лампы различаются мощностью, конструкцией и энергопотреблением. Заменив галогенные лампы светодиодными решениями других производителей, вы можете столкнуться с рядом проблем, например мерцанием света. Лампы Philips Ultinon Pro9000 не требуют дополнительных адаптеров, которые применяются для устранения мерцания в большинстве автомобилей. Они идеально согласуются с электрической системой автомобиля, обеспечивая световой луч со стабильной яркостью и цветовой температурой.

      Универсальность благодаря совместимости с системами на 12 и 24 В

      Philips Ultinon Pro9000 совместимы с электрическими системами на 12 и 24 В, что позволяет использовать их в большинстве типов транспортных средств.

      Увеличенный срок службы до 5000 часов

      Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп для фар головного освещения. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок использования при более высоком уровне интенсивности света. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro9000 обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям, таким как системы отвода тепла AirBoost и AirCool, срок службы этих ламп составляет до 5000 часов.

      Надежность, отвечающая самым высоким запросам

      Лампы Philips Ultinon Pro9000 сертифицированы по классу защиты от проникновения пыли и брызг воды IP65, что говорит о полной защите, а также гарантированно соответствуют требованиям по электромагнитным помехам для автомобильной промышленности. Эти лампы созданы с учетом современных условий использования автомобилей и обеспечивают надежность, которая необходима современным водителям. Их стабильные эксплуатационные характеристики и высокая яркость позволят с уверенностью вести автомобиль на протяжении всего пути.

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Более яркий свет
        Характеристики изделия
        Качественные светодиодные лампы для автомобилей

      • Описание продукта

        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Цоколь
        PX22d
        Обозначение
        LED HIR2 11012 U90CW X2
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Линейка продукции
        Ultinon Pro9000
        Технические характеристики
        Технологии AirBoost, SafeBeam
        Технология
        Светодиодная
        Тип
        LED-HL [~HIR2]

      • Срок службы

        Срок службы
        5000 часов

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        5800 К
        Яркость в люменах [лм]
        1850

      • Электрические характеристики

        Мощность [Вт]
        20 Вт
        Напряжение [В]
        13,2 В

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11012U90CWX2
        Код для заказа
        724731

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        x 2
        EAN1
        8719018007247
        EAN3
        8719018007254

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        410  г
        Длина
        15.2  см
        Ширина
        7  см
        Высота
        18.9  см
        Вес нетто одного изделия
        85  г
        Количество упаковок
        2 шт.
        MOQ (для профессионалов)
        6 упаковок

      • Информация об упаковке

        Длина
        32.5  см
        Ширина
        22  см
        Высота
        19.1  см
        Вес нетто одного изделия
        22  г
        Вес брутто одного изделия
        2.4  кг

      Badge-D2C

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      • По сравнению с минимальным стандартом для галогенных ламп.
      • Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством
      • * В редких случаях для устранения мерцания может потребоваться дополнительный адаптер CANbus для ремонта лампы.

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