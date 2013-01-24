Надежные лампы головного освещения прослужат вам так же долго, как и автомобиль

Любому понравятся яркие и стильные фары головного освещения, но никто не любит менять лампы в них. Главная проблема галогенных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы.По сравнению с ними светодиодные лампы Philips X-tremeUltinon LED работают намного дольше и показывают отменные результаты при более высокой интенсивности света. Благодаря системам теплоотвода Philips AirFlux и Philips AirCool их срок службы составляет до 12 лет. Так как за это время большинство меняет или модернизирует автомобили, эти лампы прослужат вам так же долго, как и автомобиль.