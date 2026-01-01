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Больше не доступен

X-tremeUltinon LED gen2автомобильная сигнальная лампа

11067XUWX2

Высокая яркость и превосходный стиль

Позаботьтесь о своей безопасности и внешнем виде автомобиля: установите светодиодные лампы Philips X-tremeUltinon gen2 T16 [~W16W] для фонарей заднего хода с ярким светом. Эти мощные лампы с точно направленным световым лучом отличаются стильным современным дизайном.

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Надежные, прочные и яркие светодиодные сигнальные лампы

Высокая яркость и превосходный стиль

  • LED-T16 [~W16W]

  • Количество ламп: 2 шт.

  • 12 В, 6000 К, дневной свет

  • Инновационная автомобильная система

Обозначайте свои намерения с помощью более ярких сигнальных ламп

Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Во избежание столкновения другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Светодиодные сигнальные лампы Philips X-tremeUltinon 2-го поколения с цветовой температурой до 6000 К обеспечивают освещение, схожее с ярким дневным светом, и подходят для фонарей заднего хода и габаритных огней. Благодаря моментальному включению однородного, точно направленного света во время остановки или поворота у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.

Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените свое стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.

Лампы для фонарей заднего хода с эффектом дневного света (6000 К) обеспечивают улучшенную видимость

При движении задним ходом обзор сильно ограничен — в сидячем положении вы не можете видеть все, что происходит вокруг. В темное время суток выполнять такой маневр еще более опасно. Довольно часто происшествия случаются именно во время движения задним ходом. Светодиодные лампы для фонарей заднего хода от Philips с эффектом дневного света и цветовой температурой 6000 К гарантируют улучшенное освещение участка позади автомобиля и повышают тем самым вашу безопасность.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.