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Больше не доступен
11067XUWX2
Высокая яркость и превосходный стиль
Позаботьтесь о своей безопасности и внешнем виде автомобиля: установите светодиодные лампы Philips X-tremeUltinon gen2 T16 [~W16W] для фонарей заднего хода с ярким светом. Эти мощные лампы с точно направленным световым лучом отличаются стильным современным дизайном.
LED-T16 [~W16W]
Количество ламп: 2 шт.
12 В, 6000 К, дневной свет
Инновационная автомобильная система
Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Во избежание столкновения другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Светодиодные сигнальные лампы Philips X-tremeUltinon 2-го поколения с цветовой температурой до 6000 К обеспечивают освещение, схожее с ярким дневным светом, и подходят для фонарей заднего хода и габаритных огней. Благодаря моментальному включению однородного, точно направленного света во время остановки или поворота у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.
Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените свое стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.
При движении задним ходом обзор сильно ограничен — в сидячем положении вы не можете видеть все, что происходит вокруг. В темное время суток выполнять такой маневр еще более опасно. Довольно часто происшествия случаются именно во время движения задним ходом. Светодиодные лампы для фонарей заднего хода от Philips с эффектом дневного света и цветовой температурой 6000 К гарантируют улучшенное освещение участка позади автомобиля и повышают тем самым вашу безопасность.
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Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.