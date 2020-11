Проверьте совместимость с вашим автомобилем

Существует четыре версии: тип A, поставляемый со светодиодными лампами Philips LED-HL [H7]. Тип B, C и D продаются отдельно и обеспечивают совместимость с автомобилями других брендов. Тип C совместим с лампами Philips Ultinon and Ultinon Essential LED-HL [~H7].