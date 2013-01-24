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Connector rings LED-HL [~H7]

Аксессуары для установки светодиодных ламп

11172BX2
  • Легко устанавливается Легко устанавливается Легко устанавливается
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    Connector rings LED-HL [~H7] Аксессуары для установки светодиодных ламп

    11172BX2

    Легко устанавливается

    Лампы для автомобильных фар H7 имеют большое количество разных креплений, что создает сложности при установке. С соединительными кольцами Philips вы сможете быть уверены, что ваши лампы подойдут к креплениям в большинстве автомобилей. Узнать обо всех преимуществах

    Connector rings LED-HL [~H7] Аксессуары для установки светодиодных ламп

    Легко устанавливается

    Лампы для автомобильных фар H7 имеют большое количество разных креплений, что создает сложности при установке. С соединительными кольцами Philips вы сможете быть уверены, что ваши лампы подойдут к креплениям в большинстве автомобилей. Узнать обо всех преимуществах

    Легко устанавливается

    Лампы для автомобильных фар H7 имеют большое количество разных креплений, что создает сложности при установке. С соединительными кольцами Philips вы сможете быть уверены, что ваши лампы подойдут к креплениям в большинстве автомобилей. Узнать обо всех преимуществах

    Connector rings LED-HL [~H7] Аксессуары для установки светодиодных ламп

    Легко устанавливается

    Лампы для автомобильных фар H7 имеют большое количество разных креплений, что создает сложности при установке. С соединительными кольцами Philips вы сможете быть уверены, что ваши лампы подойдут к креплениям в большинстве автомобилей. Узнать обо всех преимуществах

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      Легко устанавливается

      Обеспечивает плотную посадку светодиодных ламп в фарах

      • Тип B
      • Совместимо с большинством автомобилей
      Соединительные кольца для плотной посадки

      Соединительные кольца для плотной посадки

      Соединительные кольца H7 имеют большое количество креплений ламп, и потребители сталкиваются со сложностями при попытке установить некоторые светодиодные лампы. Дополнительные соединительные кольца обеспечивают плотную посадку светодиодных ламп Philips в большинство автомобилей, чтобы вы были спокойны и могли наслаждаться превосходными световыми характеристиками.

      Проверьте совместимость с вашим автомобилем

      Проверьте совместимость с вашим автомобилем

      На сайте www.philips.com/automotive вы найдете актуальную информацию о том, требуется ли дополнительное соединительное кольцо для крепления лампы в вашу модель автомобиля. Существует три версии: тип A, поставляемый со светодиодными лампами Philips LED-HL [H7]. Тип B и C продаются отдельно и обеспечивают совместимость с автомобилями других брендов. Список совместимости позволит сделать правильный выбор. Тип B совместим со всеми светодиодными лампами Philips.

      Прочный металл для долговечности продукта

      Прочный металл для долговечности продукта

      В отличие от соединительных колец низкого качества, кольца Philips типа B и C изготовлены из прочного жаростойкого металла. Эти соединительные кольца тестировались в реальных условиях эксплуатации автомобиля, так что вы можете быть уверены в их долговечности.

      Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

      Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители, выбирая лампы Philips, выбирают качество. Гарантированно интенсивный яркий свет, точно направленный световой луч и безупречный стиль позволяют наслаждаться безопасной и комфортной поездкой.

      Проверьте совместимость с вашим автомобилем

      Существует четыре версии: тип A, поставляемый со светодиодными лампами Philips LED-HL [H7]. Тип B, C и D продаются отдельно и обеспечивают совместимость с автомобилями других брендов. Тип C совместим с лампами Philips Ultinon and Ultinon Essential LED-HL [~H7].

      Технические характеристики

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиоды
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Обозначение
        11172BX2
        Линейка продукции
        • Светодиоды
        • Соединительные кольца LED-HL [~H7]
        Тип
        Тип B

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Плотная посадка
        Характеристики изделия
        LED-соединитель

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11172BX2
        Код для заказа
        5121930

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018051219
        EAN3
        8719018051226
        Тип упаковки
        x 2

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        80  г
        Высота
        15,1  см
        Длина
        8,5  см
        Вес нетто одного изделия
        60  г
        Ширина
        19,5  см
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Количество упаковок
        2

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