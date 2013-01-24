Проверьте совместимость с вашим автомобилем

На сайте www.philips.com/automotive вы найдете актуальную информацию о том, требуется ли дополнительное соединительное кольцо для крепления лампы в вашу модель автомобиля. Существует три версии: тип A, поставляемый со светодиодными лампами Philips LED-HL [H7]. Тип B и C продаются отдельно и обеспечивают совместимость с автомобилями других брендов. Список совместимости позволит сделать правильный выбор. Тип B совместим со всеми светодиодными лампами Philips.