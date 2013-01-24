Эксклюзивные светодиодные OEM-чипы Lumileds на вторичном рынке

Мы непрерывно развиваемся, и Philips Ultinon Pro9000 предлагают улучшенные характеристики благодаря светодиодным чипам Lumileds TopContact премиального уровня. Эти уникальные чипы, используемые в оригинальных комплектующих, обеспечивают стабильное освещение дороги, выделяют меньше тепла и предлагают идеальную цветовую температуру для максимального обзора. Одна из причин выбор светодиодных чипов Lumileds и ламп головного освещения Philips крупнейшими производителями автомобилей по всему миру — это самые качественные компоненты и технологии, которые радуют вас непревзойденными характеристиками и длительным сроком службы.