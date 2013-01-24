На 160 % более яркий свет для превосходного обзора

Вождение в туман или пасмурную погоду — непростая задача, однако здесь нам на помощь приходят противотуманные фары. Для безопасного вождения важно обеспечить хороший передний и боковой обзор. Благодаря технологии SafeBeam светодиодных противотуманных ламп Philips Ultinon видимость улучшается на 160 %. Таким образом, свет от них близок к дневному! Чем больше обзор, тем быстрее реакция, и тем в большей безопасности вы себя чувствуете. Выбирайте лампы Philips, чтобы даже при вождении ночью держать под контролем абсолютно все.