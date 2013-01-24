Надежные лампы головного освещения прослужат вам так же долго, как и автомобиль

Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп для фар головного освещения. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок использования при более высоком уровне интенсивности света. Светодиодные лампы X-tremeUltinon LED gen2 обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям, таким как системы распределения тепла AirFlux и AirCool, срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как за это время большинство людей меняют автомобиль, эти стильные лампы прослужат вам так же долго, как и автомобиль.