Ярче. Белее. Мощнее.
Оцените качество ламп для автомобильных фар Philips X-tremeUltinon LED [~H11], обеспечивающих до 200 % больше яркости Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ярче. Белее. Мощнее.
Оцените качество ламп для автомобильных фар Philips X-tremeUltinon LED [~H11], обеспечивающих до 200 % больше яркости Узнать обо всех преимуществах
Ярче. Белее. Мощнее.
Оцените качество ламп для автомобильных фар Philips X-tremeUltinon LED [~H11], обеспечивающих до 200 % больше яркости Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ярче. Белее. Мощнее.
Оцените качество ламп для автомобильных фар Philips X-tremeUltinon LED [~H11], обеспечивающих до 200 % больше яркости Узнать обо всех преимуществах
Вождение в темное время суток — непростая задача, поэтому необходимо быть уверенным в лампах головного освещения, ведь они должны обеспечивать хороший передний и боковой обзор.Мощный яркий свет автомобильных светодиодных ламп головного освещения Philips X-tremeUltinon LED повышает видимость до 200 %. А эффект дневного освещения позволит вам оценить их по достоинству.Чем лучше обзор, тем быстрее реакция — при этом повышается безопасность вождения. Выбирайте усовершенствованные светодиодные лампы Philips, чтобы даже ночью уверенно управлять автомобилем и полностью контролировать ситуацию.
Светодиодные лампы для фар головного освещения Philips X-tremeUltinon LED с автомобильными светодиодами LUXEON и цветовой температурой до 5800 К обеспечивают яркий белый свет, близкий по характеристикам к дневному освещению. Улучшенная видимость позволяет легче замечать препятствия на дороге, а это значит, что вождение становится более уверенным. Лампы обеспечивают высокую яркость и лучше освещают дорогу, что позволяет наслаждаться комфортной и расслабляющей ночной поездкой.
Глаза — это зеркало души, а по головному освещению можно многое узнать об автомобиле. Если вы хотите усовершенствовать внешний вид автомобиля, не меняя сам автомобиль, просто замените лампы головного освещения.Подчеркните характер своего автомобиля: привлеките внимание, установив светодиодные лампы головного освещения Philips. Водители выбирают эти лампы Philips за их уникальный дизайн: вместо желтого они излучают чистый белый свет, делая внешний вид автомобиля более современным.
Мощный поток света — не самое важное в лампах головного освещения, ведь увеличить яркость очень просто. Что действительно важно, так это применение дополнительной яркости, поскольку ненаправленный яркий свет может ослепить встречных водителей.Благодаря технологии SafeBeam светодиодные лампы головного освещения Philips направляют свет именно туда, где он необходим. Однородный и точный световой поток предназначен для соответствия требованиям дорожной безопасности к галогенным лампам головного освещения. Более направленный свет улучшает видимость и делает ночные поездки комфортнее и безопаснее.
Любому понравятся яркие и стильные фары головного освещения, но никто не любит менять лампы в них. Главная проблема галогенных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы.По сравнению с ними светодиодные лампы Philips X-tremeUltinon LED работают намного дольше и показывают отменные результаты при более высокой интенсивности света. Благодаря системам теплоотвода Philips AirFlux и Philips AirCool их срок службы составляет до 12 лет. Так как за это время большинство меняет или модернизирует автомобили, эти лампы прослужат вам так же долго, как и автомобиль.
Светодиодные лампы головного освещения излучают тепло, которое необходимо контролировать. Технологии Philips AirFlux и AirCool — это интеллектуальные системы охлаждения, которые отводят тепло от важных деталей лампы.Благодаря повышенной устойчивости к высоким температурам светодиодные лампы головного освещения Philips работают дольше других современных продуктов той же категории. Наши надежные лампы не только удобны и экономичны, но также безопасны, ведь вам не хочется, чтобы они сломались во время использования. Светодиодные лампы Philips дарят ощущение полного спокойствия при вождении.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями, что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества.Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Светодиодные системы освещения Philips обеспечивают интенсивный яркий свет, точную направленность светового потока и непревзойденный стиль. С ними вождение становится более безопасным, уверенным и комфортным.
Водители, умеющие обращаться с техническим оборудованием, легко справятся с установкой светодиодных ламп в совместимые автомобили. Однако мы рекомендуем доверить установку новых ламп Philips специалистам. Обратите внимание, что эти лампы головного освещения имеют широкий диапазон применения, но подходят не для всех автомобилей.
Информация об упаковке
Описание продукта
Электрические характеристики
Особенности изделия
Световые характеристики
Информация для заказа
Информация об упаковке
Информация об упакованном продукте
Срок службы