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Ultinon LED

автомобильная противотуманная лампа

11366ULWX2
  • Новый уровень яркости белого света Новый уровень яркости белого света Новый уровень яркости белого света
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    Ultinon LED автомобильная противотуманная лампа

    11366ULWX2

    Новый уровень яркости белого света

    Оцените новый уровень яркости с противотуманными лампами LED Philips Ultinon: стильный белый цвет до 6200 К и оптимальная мощность светового пучка. Благодаря встроенным электронным элементам лампа стала более компактной. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon LED автомобильная противотуманная лампа

    Новый уровень яркости белого света

    Оцените новый уровень яркости с противотуманными лампами LED Philips Ultinon: стильный белый цвет до 6200 К и оптимальная мощность светового пучка. Благодаря встроенным электронным элементам лампа стала более компактной. Узнать обо всех преимуществах

    Новый уровень яркости белого света

    Оцените новый уровень яркости с противотуманными лампами LED Philips Ultinon: стильный белый цвет до 6200 К и оптимальная мощность светового пучка. Благодаря встроенным электронным элементам лампа стала более компактной. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon LED автомобильная противотуманная лампа

    Новый уровень яркости белого света

    Оцените новый уровень яркости с противотуманными лампами LED Philips Ultinon: стильный белый цвет до 6200 К и оптимальная мощность светового пучка. Благодаря встроенным электронным элементам лампа стала более компактной. Узнать обо всех преимуществах

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      Новый уровень яркости белого света

      Компактная и яркая светодиодная лампа с белым светом

      • LED-FOG [H8/H11/H16]
      • 6200 K
      • До 160 % более яркий свет
      • Компактный дизайн и удобная установка

      До 160% больше яркого света для превосходного обзора

      Вождение в туман или пасмурную погоду — непростая задача, однако здесь нам на помощь приходят противотуманные фары. Для безопасного вождения важно обеспечить хороший передний и боковой обзор. Благодаря технологии SafeBeam светодиодных противотуманных ламп Philips Ultinon видимость улучшается на 160 %. Таким образом, свет от них близок к дневному! Чем больше обзор, тем быстрее реакция, и тем в большей безопасности вы себя чувствуете. Выбирайте лампы Philips, чтобы даже при вождении ночью держать под контролем абсолютно все.

      Яркий белый свет с цветовой температурой 6200 К

      Светодиодные лампы Philips Ultinon для противотуманных фар обладают высокой цветовой температурой (до 6200 К) и обеспечивают яркий белый свет, близкий по своим характеристикам к дневному. Чем больше обзор, тем легче заметить препятствия на дороге, а это значит, что вождение становится более уверенным. Яркий свет ламп позволяет снизить нагрузку на зрение и наслаждаться комфортной поездкой в любое время суток.

      Надежные светодиодные лампы для фар служат дольше

      Водителям нужны не только яркие, но и стильные противотуманные фары, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных противотуманных фар. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок, а лампы Philips Ultinon с системой распределения тепла AirFlux прослужат вам до 8 лет.

      Удобство установки благодаря встроенным электронным элементам

      Philips Ultinon LED — это усовершенствованные лампы со встроенным в корпус электронным блоком управления, который осуществляет контроль над светодиодами, регулируя мощность в ваттах и световую отдачу. У большинства других современных решений, представленных на рынке, блок управления находится снаружи, однако в светодиодных лампах Philips Ultinon LED он встроен непосредственно в корпус, делая лампу более компактной. Из-за того, что иногда оптика бывает небольшого размера, габариты светодиодной лампы имеют решающее значение. Благодаря компактной конструкции светодиодные лампы Philips Ultinon LED подходят для широкого спектра моделей автомобилей и крайне просты в установке для квалифицированных механиков.

      Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители, выбирая лампы Philips, выбирают качество. Гарантированно интенсивный яркий свет, точно направленный световой луч и безупречный стиль позволяют наслаждаться безопасной и комфортной поездкой.

      Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

      Водители, умеющие обращаться с техническим оборудованием, легко справятся с установкой светодиодных ламп в совместимые автомобили. Однако мы рекомендуем доверить установку новых ламп Philips специалистам. Обратите внимание, что эти лампы головного освещения имеют широкий диапазон применения, но подходят не для всех автомобилей.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        x 2
        EAN1
        8727900398632
        EAN3
        8727900398649

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиоды
        Применение
        Передняя противотуманная фара
        Линейка продукции
        Ultinon LED
        Тип
        FOG [~H8/H11/H16]
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Цоколь
        PGJ19-1, PGJ19-2, PGJ19-3
        Тип светодиодов
        LED-FOG [H8/H11/H16]
        Технические характеристики
        Встроенный блок управления

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Новый уровень яркости белого света

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        До 6200 K

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11366ULWX2
        Код для заказа
        39863231

      • Срок службы

        Срок службы
        До 8 лет

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