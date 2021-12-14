  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Ultinon Pro6000 SI

    Автомобильная сигнальная лампа

    11498RU60X2
    • Долговечная яркость Долговечная яркость Долговечная яркость
      -{discount-value}

      Ultinon Pro6000 SI Автомобильная сигнальная лампа

      11498RU60X2

      Долговечная яркость

      Для стильного вождения перейдите на лампы для стоп-сигналов Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜P21W]. Интенсивный красный свет не только отлично выглядит, но и является более заметным, обеспечивая безопасность и стильный внешний вид на дороге. Узнать обо всех преимуществах

      Ultinon Pro6000 SI Автомобильная сигнальная лампа

      Долговечная яркость

      Для стильного вождения перейдите на лампы для стоп-сигналов Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜P21W]. Интенсивный красный свет не только отлично выглядит, но и является более заметным, обеспечивая безопасность и стильный внешний вид на дороге. Узнать обо всех преимуществах

      Долговечная яркость

      Для стильного вождения перейдите на лампы для стоп-сигналов Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜P21W]. Интенсивный красный свет не только отлично выглядит, но и является более заметным, обеспечивая безопасность и стильный внешний вид на дороге. Узнать обо всех преимуществах

      Ultinon Pro6000 SI Автомобильная сигнальная лампа

      Долговечная яркость

      Для стильного вождения перейдите на лампы для стоп-сигналов Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜P21W]. Интенсивный красный свет не только отлично выглядит, но и является более заметным, обеспечивая безопасность и стильный внешний вид на дороге. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Сигнальные лампы и лампы для салона

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Ultinon Pro6000 SI

        Ultinon Pro6000 SI

        Автомобильная сигнальная лампа

        Итого:

        Долговечная яркость

        Более яркие и элегантные сигнальные огни

        • LED-RED [~P21W]
        • Количество ламп: 2 шт.
        • 12 В, насыщенный красный
        • Инновационная автомобильная система

        Обозначайте свои намерения с помощью более ярких сигнальных ламп

        Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Светодиодные сигнальные лампы Philips Ultinon Pro6000 обеспечивают мощный дневной свет ярко-красного оттенка, гарантируя улучшенную эффективность для стоп-сигналов. По внешнему виду автомобиля можно многое узнать о его владельце: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для сигнального освещения от Philips.

        Высокая заметность для других водителей

        По сравнению с лампами накаливания, Philips Ultinon Pro6000 LED загораются моментально, чтобы другие водители могли быстрее оценить ситуацию, а вы оставались в безопасности.

        Эргономичный дизайн с тремя рядами светодиодов

        Philips Ultinon Pro6000 LED обеспечивают равномерное освещение для стоп-сигналов, а широкий угол освещения обеспечивает проецирование света в нужную область.

        Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

        Несмотря на то, что внешнее освещение необходимо для поддержания оптимальной видимости, нет причин жертвовать эстетикой и стилем. Если вы хотите обновить стиль, не покупая новый автомобиль, замените внешнее освещение на сигнальные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED — это отличный способ потратить деньги с умом.

        Увеличенный срок службы до 5000 часов

        Водителям нужны не только яркие, но и стильные лампы для автомобилей, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок использования даже при более высоком уровне интенсивности света. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям, таким как высококачественные светодиоды и усовершенствованные системы отвода тепла, срок службы этих ламп может достигать 5000 часов.

        Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

        Оцените быструю установку: Philips Ultinon Pro6000 поддерживает быструю и простую замену.

        Совместимость с электросистемами большинства автомобилей

        Стандартные галогенные лампы и запасные светодиодные лампы различаются по мощности, типу конструкции и энергопотреблению. Иногда бывает трудно подобрать оптимальную светодиодную лампу при замене традиционных световых решений. Однако лампы Philips Ultinon Pro6000 совместимы с электросистемами большинства автомобилей. Также при необходимости можно приобрести дополнительные адаптеры, чтобы устранить возможные проблемы. Мы предлагаем вам комплексное решение.

        • Срок службы

          Срок службы
          5000 часов

        • Световые характеристики

          Цветовая температура
          Красная
          Люмен
          75

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          Более яркие и элегантные сигнальные огни
          Характеристики изделия
          • Качественные светодиодные лампы для автомобилей
          • Высокая яркость
          • Равномерное рассеивание света

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          11498RU60X2
          Код для заказа
          72142230

        • Информация об упаковке

          EAN1
          6974260721422
          EAN3
          6974260721439
          Тип упаковки
          x 2

        • Информация об упаковке

          Вес брутто одного изделия
          0,51  кг
          Вес нетто одного изделия
          360  г
          Высота
          13,5  см
          Длина
          9,5  см
          Ширина
          1,5  см

        • Информация об упакованном продукте

          Вес брутто одного изделия
          36  г
          Вес нетто одного изделия
          13  г
          Высота
          10,3  см
          Длина
          14,2  см
          Ширина
          12,1  см
          MOQ (для профессионалов)
          10 упаковок
          Количество упаковок
          2 шт.

        • Описание продукта

          Применение
          Стоп-сигналы
          Цоколь
          BA15S
          Обозначение
          P21W LED red 11498 RU60 12V X2
          Соответствие нормам ECE
          НЕТ
          Линейка продукции
          Ultinon Pro6000 SI
          Технология
          Светодиодная
          напряжение
          12  В
          Тип
          LED-RED [~P21W]

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            • Не соответствует ECE

            Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

            Подпишитесь на нашу новостную рассылку

            Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

            Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

            *
            Я хочу получать рекламно-информационные сообщения – в зависимости от моих предпочтений и поведения – относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений. Я даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных согласно Закону Украины «Про захист персональних даних». Я могу в любой момент аннулировать подписку!
            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.