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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
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Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Все сигнальные светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3100 гарантируют высокую эффективность работы, и благодаря им у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия. Установите более яркие белые светодиодные лампы — по внешнему виду автомобиля можно многое узнать о его владельце: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для сигнального освещения от Philips.
Линейка светодиодных решений Philips Ultinon Pro3000 для внешнего освещения предназначена для улучшенного распределения света, чтобы обеспечить излучение света именно туда, где он необходим (это относится ко всем лампам: для заднего хода, стоп-сигналов и сигналов поворота). Благодаря широкому углу луча и равномерному распределению света вы будете лучше видеть дорогу, а другим водителям станет проще вас заметить.
Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. При равном уровне интенсивности света срок службы светодиодных ламп гораздо больше. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3100 LED чрезвычайно долговечны и обеспечивают срок службы до 3000 часов, что почти вдвое дольше, чем у обычной сигнальной лампы P21/5W (Philips P21/5W 12 В). Замените стандартную лампу P21/5W на светодиодную лампу Philips Ultinon Pro3100 LED, чтобы сэкономить время и деньги на долгосрочной дистанции.
Оцените простое подключение — лампы Philips Ultinon Pro3100 обладают стандартным цоколем, поэтому замена осуществляется легко и быстро.
По сравнению с лампами накаливания, Philips Ultinon Pro3100 LED загораются моментально, чтобы другие водители могли быстрее оценить ситуацию, а вы оставались в безопасности.
Срок службы
Световые характеристики
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Электрические характеристики
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