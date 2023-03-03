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    Ultinon Pro3100 SI

    Сигнальная лампа

    11854CU31B1
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      -{discount-value}

      Ultinon Pro3100 SI Сигнальная лампа

      11854CU31B1

      Будьте в центре внимания

      Для стильного вождения перейдите на лампы Philips Ultinon Pro3100 LED с цоколем для освещения салона и подсветки номера. Холодный белый свет освещает салон автомобиля и не вредит зрению, обеспечивая стильную подсветку номера вашего автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

      Ultinon Pro3100 SI Сигнальная лампа

      Будьте в центре внимания

      Для стильного вождения перейдите на лампы Philips Ultinon Pro3100 LED с цоколем для освещения салона и подсветки номера. Холодный белый свет освещает салон автомобиля и не вредит зрению, обеспечивая стильную подсветку номера вашего автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

      Будьте в центре внимания

      Для стильного вождения перейдите на лампы Philips Ultinon Pro3100 LED с цоколем для освещения салона и подсветки номера. Холодный белый свет освещает салон автомобиля и не вредит зрению, обеспечивая стильную подсветку номера вашего автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

      Ultinon Pro3100 SI Сигнальная лампа

      Будьте в центре внимания

      Для стильного вождения перейдите на лампы Philips Ultinon Pro3100 LED с цоколем для освещения салона и подсветки номера. Холодный белый свет освещает салон автомобиля и не вредит зрению, обеспечивая стильную подсветку номера вашего автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

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        Ultinon Pro3100 SI

        Ultinon Pro3100 SI

        Сигнальная лампа

        - {discount-value}

        Итого:

        Будьте в центре внимания

        Прочные и яркие светодиодные сигнальные лампы

        • LED-FEST 38 мм [~C5W]
        • Количество ламп: 1 шт.
        • 12 В, 6000 К, дневной свет
        • Инновационная автомобильная система

        Яркое и стильное освещение для салона и номера

        Выберите наши яркие белые светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3000, обеспечивающие превосходное освещение салона и номера автомобиля. Благодаря яркому освещению салона вы легко найдете упавший телефон или построите по карте наилучший маршрут, а ваши пассажиры смогут с комфортом читать без лишней нагрузки на глаза. Эти яркие лампы также подойдут для подсветки номера — по внешнему виду автомобиля можно многое узнать о его владельце: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для сигнального освещения от Philips.

        Оптимизированы для улучшения видимости

        Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3100 обеспечивают равномерное освещение, где бы вы их не использовали: в качестве света для чтения, для освещения перчаточного ящика, номера автомобиля или багажного отделения. Благодаря широкому углу луча свет распределяется равномерно и освещает даже самые отдаленные места.

        Надежное, долговечное светодиодное освещение

        Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. При равном уровне интенсивности света срок службы светодиодных ламп гораздо больше. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3100 LED чрезвычайно долговечны и обеспечивают срок службы до 3000 часов, что в 3 раз дольше, чем у обычной сигнальной лампы 38 мм C5W (Philips C5W 12 В). Замените стандартную лампу C5W с цоколем 38 мм на светодиодную лампу Philips Ultinon Pro3100 LED, чтобы сэкономить время и деньги на долгосрочной дистанции.

        Простая установка и совместимость со многими моделями транспортных средств

        Оцените простое подключение — лампы Philips Ultinon Pro3100 обладают стандартным цоколем, поэтому замена осуществляется легко и быстро.

        • Срок службы

          Срок службы
          3000 ч

        • Световые характеристики

          Цветовая температура
          6000 К
          Люмен
          50

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          Смена типа освещения
          Характеристики изделия
          • Высокая яркость
          • Простота установки

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          11854CU31B1
          Код для заказа
          02210330

        • Информация об упаковке

          Высота
          10,3  см
          Длина
          14,2  см
          Ширина
          12,1  см
          Вес брутто одного изделия
          0,23  кг

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8719018022103
          EAN3
          8719018022110
          Тип упаковки
          B2

        • Информация об упакованном продукте

          Высота
          13,5  см
          Длина
          9,5  см
          Ширина
          1,5  см
          MOQ (для профессионалов)
          10
          Количество упаковок
          2

        • Описание продукта

          Применение
          Освещение салона, номера, перчаточного ящика и багажного отделения
          Цоколь
          SV8.5
          Обозначение
          LED-FEST 38 мм [˜C5W]
          Соответствие нормам ECE
          НЕТ
          Линейка продукции
          Ultinon Pro3100
          Технология
          Светодиодная
          Тип
          LED-FEST 38 мм [˜C5W]

        • Электрические характеристики

          мощность в ваттах
          0,6  Вт
          напряжение
          12  В

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            • Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.

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