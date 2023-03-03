Надежное, долговечное светодиодное освещение

Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. При равном уровне интенсивности света срок службы светодиодных ламп гораздо больше. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3100 LED чрезвычайно долговечны и обеспечивают срок службы до 3000 часов, что в 3 раз дольше, чем у обычной сигнальной лампы 43 мм 12 В (Philips Festoon 43mm 12 В). Замените стандартную лампу с цоколем 43 мм на светодиодную лампу Philips Ultinon Pro3100 LED, чтобы сэкономить время и деньги на долгосрочной дистанции.