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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
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Выберите наши яркие белые светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3000, обеспечивающие превосходное освещение салона и номера автомобиля, а также в качестве габаритных огней. Благодаря яркому освещению салона вы легко найдете упавший телефон или построите по карте наилучший маршрут, а ваши пассажиры смогут с комфортом читать без лишней нагрузки на глаза. Эти стильные лампы также подойдут для подсветки номера. Привлеките внимание, установив светодиодные лампы для сигнального освещения от Philips.
Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3100 обеспечивают равномерное освещение, где бы вы их не использовали: в качестве света для чтения, для освещения перчаточного ящика, номера автомобиля или багажного отделения. Благодаря широкому углу луча свет распределяется равномерно и освещает даже самые отдаленные места.
Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. При равном уровне интенсивности света срок службы светодиодных ламп гораздо больше. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3100 LED чрезвычайно долговечны и обеспечивают срок службы до 3000 часов, что почти вдвое дольше, чем у обычной сигнальной лампы W5W/5W (Philips W5W 12 В). Замените стандартную лампу W5W на светодиодную лампу Philips Ultinon Pro3100 LED, чтобы сэкономить время и деньги на долгосрочной дистанции.
Оцените простое подключение — лампы Philips Ultinon Pro3100 обладают стандартным цоколем, поэтому замена осуществляется легко и быстро.
Срок службы
Световые характеристики
Особенности изделия
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Описание продукта
Электрические характеристики
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