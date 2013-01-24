Яркий белый свет нового уровня яркости
Высококачественный светодиодный чип Lumileds обеспечивает цветовую температуру 5800 К. Эти лампы равномерно и ярко подсвечивают дорогу, позволяя не ослеплять встречных водителей. Установите эти компактные лампы в свой автомобиль, чтобы оценить еще больший комфорт при вождении Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркий белый свет нового уровня яркости
Высококачественный светодиодный чип Lumileds обеспечивает цветовую температуру 5800 К. Эти лампы равномерно и ярко подсвечивают дорогу, позволяя не ослеплять встречных водителей. Установите эти компактные лампы в свой автомобиль, чтобы оценить еще больший комфорт при вождении Узнать обо всех преимуществах
Яркий белый свет нового уровня яркости
Высококачественный светодиодный чип Lumileds обеспечивает цветовую температуру 5800 К. Эти лампы равномерно и ярко подсвечивают дорогу, позволяя не ослеплять встречных водителей. Установите эти компактные лампы в свой автомобиль, чтобы оценить еще больший комфорт при вождении Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркий белый свет нового уровня яркости
Высококачественный светодиодный чип Lumileds обеспечивает цветовую температуру 5800 К. Эти лампы равномерно и ярко подсвечивают дорогу, позволяя не ослеплять встречных водителей. Установите эти компактные лампы в свой автомобиль, чтобы оценить еще больший комфорт при вождении Узнать обо всех преимуществах
Вождение в темноте — это сложная ситуация, в которой вы полагаетесь на фары своего автомобиля. Установите в них светодиодные лампы, чтобы получить новые преимущества. Увеличенная дальность видимости в ночных условиях и яркость ближнего света облегчают обнаружение других участников дорожного движения и опасностей. Лампы для автомобильных фар Philips Ultinon Pro5000 LED обеспечивают улучшение видимости до 160 %*. Попробуйте светодиодные лампы — и вы по достоинству оцените освещение, близкое к дневному свету. Чем лучше обзор, тем легче вождение, быстрее реакция и выше безопасность. Победите темноту: выбирайте лампы Philips для уверенного и комфортного управления автомобилем в ночное время.
Благодаря высокой цветовой температуре 5800 К лампы Philips Ultinon Pro5000 излучают свет, близкий к дневному, что увеличивает обзор и позволяет водителю быстрее замечать препятствия и выбирать оптимальную траекторию для их объезда. Оптимальная цветовая температура также снижает нагрузку на глаза для более комфортного вождения в ночное время.
Вам нужны яркие и стильные фары головного освещения, однако никому не нравится часто менять в них лампы. Светодиодные лампы выделяют тепло, которое необходимо отводить. Технология Philips AirBoost – это умная система охлаждения, обеспечивающая отвод тепла от критически важных компонентов лампы. Повышенная жаростойкость обеспечивает увеличение срока службы светодиодных ламп Philips Ultinon по сравнению с другой продукцией той же категории на рынке. Ресурс Philips Ultinon Pro5000 составляет до 3000 часов эксплуатации.
Благодаря инновационной конструкции лампа Philips Ultinon Pro5000 занимает меньше места в фаре автомобиля. Моноблочная конструкция лампы и встроенные электронные компоненты также способствуют удобной установке. Эта лампа подходит для широкого модельного ряда автомобилей, и ее легко установить как самостоятельно, так и в мастерской.
Форма луча не менее важна, чем яркость: однородный точный луч позволяет водителям лучше видеть и оставаться заметными. Благодаря идеальному расположению светодиодных чипов лампы Philips Ultinon Pro5000 освещают нужный участок дорожного полотна, не ослепляя встречных водителей.
Philips Ultinon Pro5000 совместимы с электрическими системами 12 и 24 В, что позволяет использовать их в большинстве транспортных средств.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями, что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Светодиодные системы освещения Philips обеспечивают интенсивный яркий свет, точную направленность светового потока и непревзойденный стиль. С ними вождение становится более безопасным, уверенным и комфортным.
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