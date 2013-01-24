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Ultinon Pro5000 HL

Лампа для автомобильных фар

11972U50CWX2
  • Яркий белый свет нового уровня яркости Яркий белый свет нового уровня яркости Яркий белый свет нового уровня яркости
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    Ultinon Pro5000 HL Лампа для автомобильных фар

    11972U50CWX2

    Яркий белый свет нового уровня яркости

    Высококачественный светодиодный чип Lumileds обеспечивает цветовую температуру 5800 К. Эти лампы равномерно и ярко подсвечивают дорогу, позволяя не ослеплять встречных водителей. Установите эти компактные лампы в свой автомобиль, чтобы оценить еще больший комфорт при вождении Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon Pro5000 HL Лампа для автомобильных фар

    Яркий белый свет нового уровня яркости

    Высококачественный светодиодный чип Lumileds обеспечивает цветовую температуру 5800 К. Эти лампы равномерно и ярко подсвечивают дорогу, позволяя не ослеплять встречных водителей. Установите эти компактные лампы в свой автомобиль, чтобы оценить еще больший комфорт при вождении Узнать обо всех преимуществах

    Яркий белый свет нового уровня яркости

    Высококачественный светодиодный чип Lumileds обеспечивает цветовую температуру 5800 К. Эти лампы равномерно и ярко подсвечивают дорогу, позволяя не ослеплять встречных водителей. Установите эти компактные лампы в свой автомобиль, чтобы оценить еще больший комфорт при вождении Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon Pro5000 HL Лампа для автомобильных фар

    Яркий белый свет нового уровня яркости

    Высококачественный светодиодный чип Lumileds обеспечивает цветовую температуру 5800 К. Эти лампы равномерно и ярко подсвечивают дорогу, позволяя не ослеплять встречных водителей. Установите эти компактные лампы в свой автомобиль, чтобы оценить еще больший комфорт при вождении Узнать обо всех преимуществах

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      Яркий белый свет нового уровня яркости

      Идеальное сочетание эффективности и долговечности

      • LED-HL [H7]
      • 5800 К
      • До 160 % более яркий свет
      • Компактность и идеальная совместимость

      До 160 % более яркий свет*

      Вождение в темноте — это сложная ситуация, в которой вы полагаетесь на фары своего автомобиля. Установите в них светодиодные лампы, чтобы получить новые преимущества. Увеличенная дальность видимости в ночных условиях и яркость ближнего света облегчают обнаружение других участников дорожного движения и опасностей. Лампы для автомобильных фар Philips Ultinon Pro5000 LED обеспечивают улучшение видимости до 160 %*. Попробуйте светодиодные лампы — и вы по достоинству оцените освещение, близкое к дневному свету. Чем лучше обзор, тем легче вождение, быстрее реакция и выше безопасность. Победите темноту: выбирайте лампы Philips для уверенного и комфортного управления автомобилем в ночное время.

      Цветовая температура 5800 К для яркого белого света

      Благодаря высокой цветовой температуре 5800 К лампы Philips Ultinon Pro5000 излучают свет, близкий к дневному, что увеличивает обзор и позволяет водителю быстрее замечать препятствия и выбирать оптимальную траекторию для их объезда. Оптимальная цветовая температура также снижает нагрузку на глаза для более комфортного вождения в ночное время.

      Срок службы до 3000 часов

      Вам нужны яркие и стильные фары головного освещения, однако никому не нравится часто менять в них лампы. Светодиодные лампы выделяют тепло, которое необходимо отводить. Технология Philips AirBoost – это умная система охлаждения, обеспечивающая отвод тепла от критически важных компонентов лампы. Повышенная жаростойкость обеспечивает увеличение срока службы светодиодных ламп Philips Ultinon по сравнению с другой продукцией той же категории на рынке. Ресурс Philips Ultinon Pro5000 составляет до 3000 часов эксплуатации.

      Компактный полнофункциональный корпус и простое подключение

      Благодаря инновационной конструкции лампа Philips Ultinon Pro5000 занимает меньше места в фаре автомобиля. Моноблочная конструкция лампы и встроенные электронные компоненты также способствуют удобной установке. Эта лампа подходит для широкого модельного ряда автомобилей, и ее легко установить как самостоятельно, так и в мастерской.

      Оцените улучшенную видимость

      Форма луча не менее важна, чем яркость: однородный точный луч позволяет водителям лучше видеть и оставаться заметными. Благодаря идеальному расположению светодиодных чипов лампы Philips Ultinon Pro5000 освещают нужный участок дорожного полотна, не ослепляя встречных водителей.

      Универсальность благодаря совместимости с системами на 12 и 24 В

      Philips Ultinon Pro5000 совместимы с электрическими системами 12 и 24 В, что позволяет использовать их в большинстве транспортных средств.

      Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями, что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Светодиодные системы освещения Philips обеспечивают интенсивный яркий свет, точную направленность светового потока и непревзойденный стиль. С ними вождение становится более безопасным, уверенным и комфортным.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018007841
        EAN3
        8719018007858
        Тип упаковки
        x 2

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиодная
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Линейка продукции
        Ultinon Pro5000
        Тип
        LED-HL [H7]
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Обозначение
        LED H7 11972 U50CW X2
        Цоколь
        PX26d
        Технические характеристики
        Технологии AirBoost, SafeBeam

      • Электрические характеристики

        мощность в ваттах
        15  Вт
        напряжение
        13,2  В

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Более яркий свет
        Характеристики изделия
        Качественные светодиодные лампы для автомобилей

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        5800 К
        Люмен
        1200

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11972U50CWX2
        Код для заказа
        784131

      • Информация об упаковке

        Высота
        15  см
        Длина
        23,5  см
        Вес нетто одного изделия
        1320  г
        Ширина
        16,8  см
        Вес брутто одного изделия
        1,52  кг

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        220  г
        Высота
        13,5  см
        Длина
        11,1  см
        Вес нетто одного изделия
        120  г
        Ширина
        5  см
        MOQ (для профессионалов)
        6 упаковок
        Количество упаковок
        2 шт.

      • Срок службы

        Срок службы
        3000 ч

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