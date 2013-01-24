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VisionPlus

головное освещение

12258VPS2
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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    VisionPlus головное освещение

    12258VPS2

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы Philips VisionPlus для автомобильных фар обеспечивают на 60 % улучшенный обзор: водитель может видеть дальше, благодаря чему повышаются безопасность и комфорт. Лампы VisionPlus — это высокая производительность и доступная цена. Правильный выбор современного требовательного водителя. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    VisionPlus головное освещение

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы Philips VisionPlus для автомобильных фар обеспечивают на 60 % улучшенный обзор: водитель может видеть дальше, благодаря чему повышаются безопасность и комфорт. Лампы VisionPlus — это высокая производительность и доступная цена. Правильный выбор современного требовательного водителя. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы Philips VisionPlus для автомобильных фар обеспечивают на 60 % улучшенный обзор: водитель может видеть дальше, благодаря чему повышаются безопасность и комфорт. Лампы VisionPlus — это высокая производительность и доступная цена. Правильный выбор современного требовательного водителя. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    VisionPlus головное освещение

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы Philips VisionPlus для автомобильных фар обеспечивают на 60 % улучшенный обзор: водитель может видеть дальше, благодаря чему повышаются безопасность и комфорт. Лампы VisionPlus — это высокая производительность и доступная цена. Правильный выбор современного требовательного водителя. Узнать обо всех преимуществах

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      • Тип лампы: H1
      • В упаковке: 2
      • 12 В, 55 Вт
      • безопасность
      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

      В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

      Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

      Намного более комфортное и безопасное вождение

      Намного более комфортное и безопасное вождение

      Лампа VisionPlus помогает улучшить реакцию водителя, так как он заранее видит препятствия и дорожные знаки. Ваши стоп-сигналы также будут заметны издалека благодаря более мощному свету. При скорости 100 км/ч водители могут сократить тормозной путь до 3 метров. Освещение — важнейшее условие безопасного вождения и главный фактор, который действительно помогает избежать несчастных случаев.

      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

      Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C, стекло 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете по воде с поврежденным корпусом фары.

      Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

      Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

      Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

      Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

      Свет лампы VisionPlus распространяется на 25 м дальше, чем у обычной лампы

      Свет лампы VisionPlus распространяется на 25 м дальше, чем у обычной лампы

      Лампа Philips Vision Plus увеличивает зону освещения перед автомобилем на 25 м по сравнению с обычной лампой. Эти лампы излучают максимально мощный направленный свет. Мы всегда предлагаем только лучшие и самые эффективные световые решения, ведь мы знаем, что однажды благодаря качеству наших лам удастся спасти чью-то жизнь.

      Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN3
        8727900363210
        EAN1
        8727900363227
        Тип упаковки
        S2

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        350 ч.

      • Световые характеристики

        Люмен
        макс. 1780  лм
        Цветовая температура
        До 3250 К

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12258VPS2
        Код для заказа
        36322728

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        0,46  кг
        Высота
        12  см
        Длина
        28,6  см
        Ширина
        14,1  см
        Вес нетто одного изделия
        119  г

      • Описание продукта

        Тип
        H1
        Применение
        • Дальний свет
        • Передний противотуманный свет
        • Ближний свет
        Обозначение
        H1 VisionPlus
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Линейка продукции
        VisionPlus
        Технология
        Галоген
        Цоколь
        P14,5s

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок
        2
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Вес брутто одного изделия
        46  г
        Высота
        13,3  см
        Длина
        5,3  см
        Вес нетто одного изделия
        5,95  г
        Ширина
        11  см

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света
        Характеристики изделия
        До 60% лучше видимость

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