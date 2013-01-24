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Vision

Ксеноновая лампа для фар головного освещения

12411C1
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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    Vision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    12411C1

    Безопасность и уверенность на дороге

    Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены! Узнать обо всех преимуществах

    Vision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    Безопасность и уверенность на дороге

    Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены! Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены! Узнать обо всех преимуществах

    Vision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    Безопасность и уверенность на дороге

    Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены! Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасность и уверенность на дороге

      Идеально подходит для замены

      • Тип лампы: D8S
      • В упаковке: 1 шт.
      • 42 В, 25 Вт

      Лампа Xenon Vision соответствует по цвету незамененной ксеноновой лампе

      Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Xenon Vision — это идеальное решение для замены использованной лампы.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

      Специально разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Компания Philips вот уже более 100 лет славится своими высокотехнологичными решениями для автомобильного освещения. Качественные оригинальные комплектующие Philips разрабатываются с применением процессов строгого контроля качества (включая стандарты ISO), что обеспечивает неизменное соответствие самым высоким стандартам.

      Соответствие самым строгим стандартам качества

      Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для первичного рынка и рынка послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве продукции.

      Компания Philips — разработчик технологии Xenon HID

      Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят значительно больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что интенсивный белый свет ламп Xenon HID, схожий с дневным светом, помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        C1
        EAN1
        8719018004673
        EAN3
        8719018004680

      • Электрические характеристики

        мощность в ваттах
        35  Вт
        напряжение
        42  В

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        4500 К
        Люмен
        2000 лм

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12411C1
        Код для заказа
        00467333

      • Информация об упаковке

        Высота
        5,7  см
        Длина
        11,1  см
        Ширина
        9,6  см
        Вес брутто одного изделия
        0,204  кг

      • Описание продукта

        Тип
        D8S
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Линейка продукции
        Vision
        Технология
        Ксенон
        Цоколь
        PK32d-2
        Обозначение
        D8S Vision

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        97  г
        Высота
        9,3  см
        Длина
        5,4  см
        Вес нетто одного изделия
        73,2  г
        Ширина
        5,4  см
        MOQ (для профессионалов)
        2
        Количество упаковок
        1

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света
        Характеристики изделия
        Идеально подходит для замены

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