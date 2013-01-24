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LongLife EcoVision

Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

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  • Ответственный водитель Ответственный водитель Ответственный водитель
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    LongLife EcoVision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    12498LLECOB2

    Ответственный водитель

    Устали от постоянной замены сигнальных ламп и ламп для салона? Лампа Philips LongLife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание. Узнать обо всех преимуществах

    LongLife EcoVision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Ответственный водитель

    Устали от постоянной замены сигнальных ламп и ламп для салона? Лампа Philips LongLife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание. Узнать обо всех преимуществах

    Ответственный водитель

    Устали от постоянной замены сигнальных ламп и ламп для салона? Лампа Philips LongLife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание. Узнать обо всех преимуществах

    LongLife EcoVision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Ответственный водитель

    Устали от постоянной замены сигнальных ламп и ламп для салона? Лампа Philips LongLife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание. Узнать обо всех преимуществах

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      Ответственный водитель

      Срок службы дольше — замен меньше

      • Тип лампы: P21W
      • В упаковке: 2
      • 12 В, 21 Вт
      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Как выбрать лампу на 12 В для той или иной задачи? В ассортименте Philips Automotive есть автомобильные лампы на любой случай: лампы для номерных знаков, задние габаритные/стояночные фонари, лампы для перчаточного ящика, лампы для салона, сигнальные лампы, передние габаритные огни, дневные ходовые огни.

      Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

      Экономичность благодаря увеличенному сроку службы

      Сигнальные лампы и лампы для салона LongLife EcoVision — выбор для тех, кто ищет оптимальное соотношение цена/качество. Увеличенный срок службы в сочетании с высокой устойчивостью к нагреву и вибрациям гарантируют вам приятное вождение на длительный период.

      Технические характеристики

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        21  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        До 1250 ч

      • световые характеристики

        Люмен
        460  лм

      • Информация об упаковке

        EAN3
        8727900382112
        EAN1
        8727900382105
        Тип упаковки
        B2

      • Описание изделия

        Применение
        • Передний указатель поворота
        • Внутреннее освещение
        • Фонарь освещения государственного регистрационного знака
        • Задний противотуманный фонарь
        • Задний указатель поворота
        • Фонарь заднего хода
        • Боковой указатель поворота
        • Стоп-сигнал
        • Подсветка багажного отделения
        • Дневные ходовые огни
        • Задний фонарь
        Цоколь
        BA15s
        Назначение
        PY21W
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Модельный ряд
        LongLife EcoVision
        Технология
        Обычная лампа
        Тип
        P21W

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        0,3  кг
        высота
        13,1  см
        ширина
        13,5  см

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок
        2
        Минимальный заказ (профессиональное применение)
        20
        Вес брутто одного изделия
        15  г
        высота
        12,9  см
        Вес нетто одного изделия
        7,7  г

      • Информация для заказа

        Код для заказа
        38210530
        Регистрация заказа
        12498LLECOB2

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Долгий срок службы

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