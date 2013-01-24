Долговечный свет
Светодиодные лампы Philips Vision служат исключительно долго! Замените стандартные лампы накаливания на долговечные светодиодные аналоги и наполните салон автомобиля ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Долговечный свет
Светодиодные лампы Philips Vision служат исключительно долго! Замените стандартные лампы накаливания на долговечные светодиодные аналоги и наполните салон автомобиля ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах
Долговечный свет
Светодиодные лампы Philips Vision служат исключительно долго! Замените стандартные лампы накаливания на долговечные светодиодные аналоги и наполните салон автомобиля ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Долговечный свет
Светодиодные лампы Philips Vision служат исключительно долго! Замените стандартные лампы накаливания на долговечные светодиодные аналоги и наполните салон автомобиля ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах
Новые светодиодные лампы Philips Vision обеспечивают яркий белый свет с цветовой температурой 6000 К и характеризуются широким углом светового луча. Подходят для стильного освещения салона (верхнее освещение, багажное отделение, бардачок) или подсветки номерного знака.
Светодиодные лампы Philips Vision служат исключительно долго! Отличаются идеальной геометрической формой и беспрецедентным сроком службы — 12 лет.
Идеальное освещение салона автомобиля и подсветка номерных знаков благодаря мощной светодиодной лампе 25 лм.
При установке в салоне автомобиля или в качестве подсветки номерного знака светодиодная лампа дневного света с цветовой температурой 5500 К обеспечивает привлекательный внешний вид автомобиля. Разработано для тех, кто стремится выделиться из толпы.
Продуманная конструкция матового рассеивателя обеспечивает равномерное светодиодное освещение салона автомобиля и номерного знака.
Прочная конструкция обеспечивает высокую устойчивость к ударам и вибрациям.
Описание продукта
Особенности изделия