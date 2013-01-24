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Vision LED

Светодиодная автомобильная лампа

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  • Долговечный свет Долговечный свет Долговечный свет
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    Vision LED Светодиодная автомобильная лампа

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    Долговечный свет

    Светодиодные лампы Philips Vision служат исключительно долго! Замените стандартные лампы накаливания на долговечные светодиодные аналоги и наполните салон автомобиля ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Vision LED Светодиодная автомобильная лампа

    Долговечный свет

    Светодиодные лампы Philips Vision служат исключительно долго! Замените стандартные лампы накаливания на долговечные светодиодные аналоги и наполните салон автомобиля ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

    Долговечный свет

    Светодиодные лампы Philips Vision служат исключительно долго! Замените стандартные лампы накаливания на долговечные светодиодные аналоги и наполните салон автомобиля ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Vision LED Светодиодная автомобильная лампа

    Долговечный свет

    Светодиодные лампы Philips Vision служат исключительно долго! Замените стандартные лампы накаливания на долговечные светодиодные аналоги и наполните салон автомобиля ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

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      Долговечный свет

      Гарантировано: светодиодные лампы Vision прослужат в течение 12 лет.

      • FestoonLED,38 мм
      • 6000 К, белый свет
      • Освещение для салона

      6000 К, белый свет

      Новые светодиодные лампы Philips Vision обеспечивают яркий белый свет с цветовой температурой 6000 К и характеризуются широким углом светового луча. Подходят для стильного освещения салона (верхнее освещение, багажное отделение, бардачок) или подсветки номерного знака.

      Срок службы — 12 лет

      Светодиодные лампы Philips Vision служат исключительно долго! Отличаются идеальной геометрической формой и беспрецедентным сроком службы — 12 лет.

      Долговечное светодиодное решение 25 лм

      Идеальное освещение салона автомобиля и подсветка номерных знаков благодаря мощной светодиодной лампе 25 лм.

      5500 К, белый дневной свет

      При установке в салоне автомобиля или в качестве подсветки номерного знака светодиодная лампа дневного света с цветовой температурой 5500 К обеспечивает привлекательный внешний вид автомобиля. Разработано для тех, кто стремится выделиться из толпы.

      Равномерное распределение света на 180°

      Продуманная конструкция матового рассеивателя обеспечивает равномерное светодиодное освещение салона автомобиля и номерного знака.

      Непревзойденная прочность и надежность

      Прочная конструкция обеспечивает высокую устойчивость к ударам и вибрациям.

      Технические характеристики

      • Описание продукта

        Применение
        Освещение для салона
        Цветовая температура
        Белый свет, 6000 К
        Срок службы
        12 лет
        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        0,5  Вт
        Также подходит для
        6411, 6451, 12866, 17314, DE3425, DE3423, DE3175, DE3022, двухцокольная лампа
        Обозначение
        Двухцокольная лампа, 38 мм, Vision, белый свет, 6000 К
        Линейка продукции
        Vision LED
        Тип
        FestoonLED,38 мм

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Долговечный свет
        Характеристики изделия
        Срок службы — 12 лет

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