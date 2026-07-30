Мощный яркий свет там, где он необходим

Мощный поток света — не самая важная особенность лучших автомобильных ламп, так как увеличивать яркость светодиодов очень просто. Что по-настоящему важно, так это способ применения дополнительной яркости, поскольку неконтролируемый яркий свет может создавать опасные для водителей блики. Благодаря технологии SafeBeam светодиодные противотуманные лампы Philips направляют свет именно туда, где он необходим. Однородный и точный световой пучок соответствует требованиям дорожной безопасности к галогенным лампам головного освещения. Благодаря улучшенному контролю освещения обзор улучшится, что поможет сделать ночные поездки комфортнее и безопаснее.