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  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.

Больше не доступен

X-tremeUltinon LEDавтомобильная противотуманная лампа

12834UNIX2

Ярче. Белее. Мощнее.
Светодиодные противотуманные лампы Philips X-tremeUltinon LED оснащены высококачественными светодиодами LUXEON с цветовой температурой 6000 К. Наша запатентованная технология SafeBeam дает на 200 % больше света, излучаемого в нужном направлении. Долгий срок службы благодаря усовершенствованной технологии AirFlux.
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Светодиодные противотуманные лампы с ярким белым светом для уникального стиля

Ярче. Белее. Мощнее.

  • LED-FOG [H8/H11/H16]

  • 6000 К

  • на 200 % больше света

  • Инновационная автомобильная система

Цветовая температура 6000 К для чистого белого света

Светодиодные противотуманные лампы Philips X-tremeUltinon LED со специальной технологией LUXEON и цветовой температурой до 6000 К обеспечивают яркий белый свет, близкий по характеристикам к дневному. Чем лучше обзор, тем легче замечать препятствия на дороге, а значит, вождение становится более уверенным. Яркий свет ламп в ночное время позволяет не всматриваться вдаль, а наслаждаться комфортной и захватывающей поездкой.

Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

Глаза — это зеркало души, а по лампам головного освещения можно многое узнать об автомобиле. Если вы хотите усовершенствовать внешний вид автомобиля, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства, просто замените лампы головного освещения. Подчеркните характер своего автомобиля: привлеките внимание, установив светодиодные противотуманные лампы Philips. Водители выбирают эти лампы Philips за их уникальный дизайн: вместо желтого они излучают чистый белый свет, делая образ более современным.

Мощный яркий свет там, где он необходим

Мощный яркий свет там, где он необходим

Мощный поток света — не самая важная особенность лучших автомобильных ламп, так как увеличивать яркость светодиодов очень просто. Что по-настоящему важно, так это способ применения дополнительной яркости, поскольку неконтролируемый яркий свет может создавать опасные для водителей блики. Благодаря технологии SafeBeam светодиодные противотуманные лампы Philips направляют свет именно туда, где он необходим. Однородный и точный световой пучок соответствует требованиям дорожной безопасности к галогенным лампам головного освещения. Благодаря улучшенному контролю освещения обзор улучшится, что поможет сделать ночные поездки комфортнее и безопаснее.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.