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Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор с базой Pivot, USB и аудио

220P2ES/00

Экологичный эргономичный монитор для профессионалов

Экологичный монитор Philips 220P2, награжденный золотым сертификатом EPEAT, оснащен переключателем ZeroWatt, режимом Soft off с энергопотреблением 0,1 Вт, базой Smart Ergo, стереодинамиками и 4-портовым концентратором USB для повышения продуктивности работы и решения профессиональных задач

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Экологичный эргономичный монитор для профессионалов

  • 22" (55,9 см) P-line

  • WSXGA+

Встроенный стереозвук для ярких впечатлений от мультимедиа

Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

Функция отключения ZeroWatt: экономия энергии на 100%

Руководствуясь своим слоганом "Разумно и просто" компания Philips позволяет покупателям сделать ответственный выбор — ВЫКЛЮЧАТЬ монитор в тот или иной момент. Нажатием одной кнопки "ON/OFF", которая удобно расположена на задней панели монитора, потребление электроэнергии монитором снижается до нуля. В ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии монитор полностью отрезан от сети переменного тока, сокращая таким образом углеродный след еще больше.

Стильные элементы управления SmartTouch

SmartTouch — это интеллектуальные сенсорные кнопки, заменившие обычные выступающие кнопки. Восприимчивые к самым легким прикосновениям, кнопки SmartTouch могут управлять включением монитора или яркостью и резкостью дисплея с функцией SmartImage Lite. Во время работы значки SmartTouch светятся, чтобы показать, что команда была выполнена.

Технические характеристики

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