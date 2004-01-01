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    Пульт ДУ

    22AV1105/10
    • Пульт ДУ для гостиничного телевизора Пульт ДУ для гостиничного телевизора Пульт ДУ для гостиничного телевизора
      -{discount-value}

      Пульт ДУ

      22AV1105/10

      Пульт ДУ для гостиничного телевизора

      Пульт дистанционного управления полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Пульт ДУ

      Пульт ДУ для гостиничного телевизора

      Пульт дистанционного управления полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.

      Пульт ДУ для гостиничного телевизора

      Пульт дистанционного управления полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Пульт ДУ

      Пульт ДУ для гостиничного телевизора

      Пульт дистанционного управления полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.

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        Пульт ДУ

        Пульт ДУ

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        Итого:

        Пульт ДУ для гостиничного телевизора

        с набором специальных функций

        Мощный звук благодаря уникальным невидимым акустическим системам

        Мощный звук благодаря уникальным невидимым акустическим системам

        Невидимые акустические системы отлично сочетаются с дизайном телевизора Aurea. Невидимые снаружи и чрезвычайно компактные внутри, они, тем не менее, обеспечивают безупречное звучание. Новая революционная система микродинамиков использует 12 динамиков на каждой стороне для распространения звука через невидимое узкое отверстие, расположенное на передней панели телевизора. Четкое и пространственное звучание является прекрасным дополнением к богатым визуальным возможностям телевизора. Низкие частоты обеспечиваются 2-мя мощными сабвуферами, встроенными в заднюю панель телевизора.

        Защитный замок от кражи батареек

        Батарейки закрываются специальным фиксатором, который не позволяет гостям извлечь их.

        Цифровые функции

        Цифровые технологии все шире используются в телевизионной отрасли, поэтому на нашем пульте ДУ присутствуют кнопки для цифрового телевидения.

        Легко мыть

        Функциональный и стильный дизайн без глянцевой отделки — никаких отпечатков пальцев на корпусе.

        Индикация заряда батарей

        Когда батареи почти полностью разряжены, на экране появляется сообщение. Это позволяет персоналу гостиницы вовремя заряжать батареи, не причиняя беспокойства гостям.

        Современный дизайн

        Стильный дизайн соответствует концепции дизайна гостиничных телевизоров Philips 2008-2009 годов.

        Простой в использовании гостиничный пульт ДУ

        Стильный пульт ДУ разработан специально для использования в гостиничной сфере. Для простоты использования на нем удобно расположены только самые необходимые для гостя кнопки и функции. Кроме того, большинство гостиничных пультов ДУ оснащено замком, предотвращающим кражу батарей — незаменимая функция для использования в условиях гостиницы.

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          Пульт ДУ

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          185 x 48 x 26 мм

        Что входит в комплект?

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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