Пульт ДУ EasySuite
Предоставьте гостям и посетителям доступ ко всем функциям вашего профессионального ТВ Philips с этим простым в использовании пультом ДУ.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пульт ДУ EasySuite
Предоставьте гостям и посетителям доступ ко всем функциям вашего профессионального ТВ Philips с этим простым в использовании пультом ДУ.
Пульт ДУ EasySuite
Предоставьте гостям и посетителям доступ ко всем функциям вашего профессионального ТВ Philips с этим простым в использовании пультом ДУ.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пульт ДУ EasySuite
Предоставьте гостям и посетителям доступ ко всем функциям вашего профессионального ТВ Philips с этим простым в использовании пультом ДУ.
Управляйте телевизором с помощью этого простого пульта. Удобное расположение кнопок позволяет без труда использовать все функции этого телевизора.
Отсек для батарей закреплен с помощью винта, что позволяет извлекать и менять батареи только с помощью специалиста.
Когда батареи в пульте ДУ профессионального телевизора Philips разряжены, на экране телевизора появляется уведомление, что позволяет заменять батареи в пульте до того, как пульт перестанет отвечать на команды.
Размеры
Батарея
Специальные гостиничные функции