Пульт ДУ с Bluetooth для MediaSuite
Простой в использовании пульт ДУ с Bluetooth® и встроенным микрофоном для использования с телевизорами Philips MediaSuite с поддержкой Google Ассистента. Специальные кнопки YouTube и Cast обеспечивают быстрый доступ к любимому контенту.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пульт ДУ с Bluetooth для MediaSuite
Простой в использовании пульт ДУ с Bluetooth® и встроенным микрофоном для использования с телевизорами Philips MediaSuite с поддержкой Google Ассистента. Специальные кнопки YouTube и Cast обеспечивают быстрый доступ к любимому контенту.
Пульт ДУ с Bluetooth для MediaSuite
Простой в использовании пульт ДУ с Bluetooth® и встроенным микрофоном для использования с телевизорами Philips MediaSuite с поддержкой Google Ассистента. Специальные кнопки YouTube и Cast обеспечивают быстрый доступ к любимому контенту.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пульт ДУ с Bluetooth для MediaSuite
Простой в использовании пульт ДУ с Bluetooth® и встроенным микрофоном для использования с телевизорами Philips MediaSuite с поддержкой Google Ассистента. Специальные кнопки YouTube и Cast обеспечивают быстрый доступ к любимому контенту.
Обеспечивает прямое беспроводное подключение к телевизору и открывает доступ к функциям Google Ассистента. Bluetooth® также позволяет управлять телевизором с большего расстояния и не требует нахождения прямо перед устройством.
Встроенный микрофон позволяет с удобством использовать голосовые команды, включая команды для Google Ассистента, для поиска контента и управления функциями в различных приложениях.
Специальная кнопка YouTube позволяет быстро открывать приложение для просмотра интересного контента на большом экране.
Специальная кнопка Cast ускоряет запуск трансляций с внешних устройств. Просто нажмите ее, чтобы активировать подключение к экрану для трансляции контента с любого ноутбука, планшета, телефона или ПК с функцией ведения трансляций.
Сохраняйте конфигурацию параметров даже после зарядки батарей. Multi-RC сохраняет данные о настройках в хранилище для удобного обслуживания.
Когда батареи в пульте ДУ профессионального телевизора Philips разряжены, на экране телевизора появляется уведомление, что позволяет заменять батареи в пульте до того, как пульт перестанет отвечать на команды.
Отсек для батарей закреплен с помощью винта, что позволяет извлекать и менять батареи только с помощью специалиста.
Размеры
Батарея