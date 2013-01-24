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Профессиональные ТВ

22AV2025B/00
Общая оценка / 5
  • Пульт ДУ с Bluetooth для MediaSuite Пульт ДУ с Bluetooth для MediaSuite Пульт ДУ с Bluetooth для MediaSuite
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    Профессиональные ТВ

    22AV2025B/00

    Пульт ДУ с Bluetooth для MediaSuite

    Простой в использовании пульт ДУ с Bluetooth® и встроенным микрофоном для использования с телевизорами Philips MediaSuite с поддержкой Google Ассистента. Специальные кнопки YouTube и Cast обеспечивают быстрый доступ к любимому контенту.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Пульт ДУ с Bluetooth для MediaSuite

    Простой в использовании пульт ДУ с Bluetooth® и встроенным микрофоном для использования с телевизорами Philips MediaSuite с поддержкой Google Ассистента. Специальные кнопки YouTube и Cast обеспечивают быстрый доступ к любимому контенту.

    Пульт ДУ с Bluetooth для MediaSuite

    Простой в использовании пульт ДУ с Bluetooth® и встроенным микрофоном для использования с телевизорами Philips MediaSuite с поддержкой Google Ассистента. Специальные кнопки YouTube и Cast обеспечивают быстрый доступ к любимому контенту.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Пульт ДУ с Bluetooth для MediaSuite

    Простой в использовании пульт ДУ с Bluetooth® и встроенным микрофоном для использования с телевизорами Philips MediaSuite с поддержкой Google Ассистента. Специальные кнопки YouTube и Cast обеспечивают быстрый доступ к любимому контенту.

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      Пульт ДУ с Bluetooth для MediaSuite

      Встроенный микрофон

      • MediaSuite
      • Пульт ДУ

      Подключение Bluetooth®

      Обеспечивает прямое беспроводное подключение к телевизору и открывает доступ к функциям Google Ассистента. Bluetooth® также позволяет управлять телевизором с большего расстояния и не требует нахождения прямо перед устройством.

      Встроенный микрофон

      Встроенный микрофон позволяет с удобством использовать голосовые команды, включая команды для Google Ассистента, для поиска контента и управления функциями в различных приложениях.

      Кнопка YouTube для быстрого доступа

      Специальная кнопка YouTube позволяет быстро открывать приложение для просмотра интересного контента на большом экране.

      Кнопка Cast для простого запуска трансляций

      Специальная кнопка Cast ускоряет запуск трансляций с внешних устройств. Просто нажмите ее, чтобы активировать подключение к экрану для трансляции контента с любого ноутбука, планшета, телефона или ПК с функцией ведения трансляций.

      Память для настроек Multi-RC

      Сохраняйте конфигурацию параметров даже после зарядки батарей. Multi-RC сохраняет данные о настройках в хранилище для удобного обслуживания.

      Индикация заряда батарей

      Когда батареи в пульте ДУ профессионального телевизора Philips разряжены, на экране телевизора появляется уведомление, что позволяет заменять батареи в пульте до того, как пульт перестанет отвечать на команды.

      Отсек для батарей с фиксатором

      Отсек для батарей закреплен с помощью винта, что позволяет извлекать и менять батареи только с помощью специалиста.

      Технические характеристики

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        205 x 53 x 20 мм
        Размеры изделия (ШxГxВ) в дюймах
        8,05 x 2,08 x 0,79  (дюймы)

      • Батарея

        Тип
        2xAAA (приобретаются отдельно)

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