Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    22HFL3007D/10
    • Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн
      -{discount-value}

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      22HFL3007D/10

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Этот тонкий энергоэффективный светодиодный LED-телевизор с ЖК-экраном для гостиниц открывает доступ ко всем преимуществам цифрового телевидения. Ваши клиенты смогут покупать премиальный контент и пользоваться новейшими технологиями беспроводного управления для удобства установки.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Этот тонкий энергоэффективный светодиодный LED-телевизор с ЖК-экраном для гостиниц открывает доступ ко всем преимуществам цифрового телевидения. Ваши клиенты смогут покупать премиальный контент и пользоваться новейшими технологиями беспроводного управления для удобства установки.

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Этот тонкий энергоэффективный светодиодный LED-телевизор с ЖК-экраном для гостиниц открывает доступ ко всем преимуществам цифрового телевидения. Ваши клиенты смогут покупать премиальный контент и пользоваться новейшими технологиями беспроводного управления для удобства установки.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Этот тонкий энергоэффективный светодиодный LED-телевизор с ЖК-экраном для гостиниц открывает доступ ко всем преимуществам цифрового телевидения. Ваши клиенты смогут покупать премиальный контент и пользоваться новейшими технологиями беспроводного управления для удобства установки.

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        - {discount-value}

        Итого:

        Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

        благодаря энергосберегающей светодиодной LED-технологии

        • 22" EasySuite
        • LED
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

        Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

        Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

        Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

        Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

        Встроенная панель подключения

        Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

        Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания

        Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

        Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

        Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

        Функция ThemeTV Lite для легкого перемещения по каналам

        В функции ThemeTV Lite используется понятный пользовательский интерфейс, благодаря которому гости могут с легкостью осуществлять поиск каналов своей страны, просматривать новости и получать информацию об отеле с помощью гостевого меню, без необходимости использования интерактивной системы развлечений.

        Green Button позволяет сократить расход электроэнергии

        Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.

        Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

        Телевизор оснащен всеми необходимыми функции для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.

        SmartInfo для доступа к информационным страницам отеля даже в режиме офлайн

        Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе с помощью информационного сервиса отеля. Ваши постояльцы всегда смогут ознакомиться с актуальными информационными страницами и будут в курсе последних новостей.

        • Изображение/дисплей

          Формат изображения
          16:9
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          22  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          56  см
          Цвет корпуса
          Глянцевый черный корпус
          Дисплей
          LED Full HD
          Яркость
          250  кд/м²
          Улучшение изображения
          • Digital Crystal Clear
          • Perfect Motion Rate 100 Гц
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Динамическая контрастность экрана
          100 000:1
          Угол просмотра
          170º (Г) / 160º (В)

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы
          до 1920 x 1080 при 60 Гц
          Видеовходы
          • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
          • до 1920x1080p

        • Тюнер/прием/передача

          Вход антенны
          Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
          ТВ-система
          • PAL
          • SECAM
          Цифровое ТВ
          • DVB-C MPEG4*
          • DVB-T MPEG4*
          • DVB-C MPEG2*
          • DVB-T MPEG2*
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC

        • Мультимедийные приложения

          Мультимедийные подключения
          USB
          Форматы воспроизведения видео
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          Форматы воспроизведения изображений
          JPEG

        • Комфорт

          Легкость установки
          • Подключение Plug & Play
          • Улучшенный "гостиничный" режим
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Цифровая настройка PLL
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Автонаименование программ
          • Aвтосохранение
          • Клонирование настроек ТВ через USB
          • Дублирование настроек ТВ через РЧ
          • Блокировка меню установки
          • Доступ к меню безопасности
          • Блокировка клавиатуры
          Удобство использования
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • 1-кан. список аналог./цифр.
          • Вывод на экран
          • Список программ
          • Управление на боковой панели
          • Графический интерфейс пользователя
          Часы
          Таймер отключения
          Расширенные функции часов
          Синхронизация времени через телетекст/DVB
          Комфорт
          • Функции постояльца отеля
          • Приветственное сообщение
          • Включение канала
          • Ограничение громкости
          • Таймер отключения
          Регулировка формата экрана
          • 4:3
          • Расширение формата 14:9
          • Расширение формата 16:9
          • Широкий экран
          • Увеличение субтитров
          • Режим Super Zoom
          • Автоформатирование
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          Пульт ДУ
          • индикация разряда батарей
          • замок, предотвращающий кражу батареек
          Интерактивные возможности для гостиничных служб
          • Блокировка автообновления каналов
          • Функция MyChoice
          • ThemeTV Lite
          Тип пульта ДУ
          22AV1108A (RC6)
          Режим ограничения для особых учреждений
          Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
          Телетекст
          Режим Smart Text (1000 стр.)
          Другие удобства
          Замок Kensington
          Обновление встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал

        • Healthcare

          Управление
          Многофункциональный пульт дистанционного управления
          Безопасность
          Двойная изоляция Класс II
          Комфорт
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          6 Вт (2 x 3 Вт)
          Улучшение звука
          • Автоматическая регулировка громкости
          • Incredible Surround
          • Регулировка ВЧ и НЧ
          • Clear Sound

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Подключения

          Количество А/В подключений
          1
          Количество разъемов HDMI
          3
          Возможности HDMI
          Канал возврата аудиосигнала
          Количество компонентных входов (YPbPr)
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
          1
          Количество разъемов USB
          1
          Другие подключения
          • Антенна, IEC75
          • Выход для наушников
          • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
          • Общий интерфейс CI+
          • Выход для цифрового аудиосигнала (коаксиальный)

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В, 50/60 Гц
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          &lt; 0,3 Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          A
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          24  Вт
          Потребление электроэнергии в год
          35  кВт/ч

        • Экохарактеристики

          Безопасность
          Корпус из негорючего материала
          Энергоэкономичный режим ожидания
          Да
          Режим потребления SmartPower Eco
          Да

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания
          • Настольная подставка
          • Гарантийный талон
          Дополнительные аксессуары
          Установочный ПДУ 22AV8573/00

        • Размеры

          Глубина коробки
          108  миллиметра
          Вес продукта
          3,07  кг
          Ширина устройства
          519,8  миллиметра
          Ширина с подставкой
          519.8  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          75 x 75 мм
          Высота коробки
          426  миллиметра
          Ширина коробки
          576  миллиметра
          Высота устройства
          340,3  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          4,42  кг
          Глубина устройства
          38,3  миллиметра
          Высота с подставкой
          380.3  миллиметра
          Глубина с подставкой
          144.5  миллиметра
          Вес изделия с подставкой
          3.28  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания
        • Подставка под наклоном
        • Гарантийный талон

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Способы оплаты:

            Оплата при получении товара  

            Быстрые ссылки:

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.