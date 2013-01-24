С поддержкой защищенной передачи SimplyShare — для потоковой передачи контента на ТВ

При помощи дополнительного модуля Wi-Fi вы можете включить защищенную передачу SimplyShare, которая позволит вашим клиентам наслаждаться контентом на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря открытости нашей системы телевизоры поддерживают устройства iOS и Android и этот список постоянно расширяется. Защищенная система передачи данных обеспечивает надежность DLNA-системы, а значит, ваших постояльцев никто не побеспокоит. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на ТВ при помощи SimplyShare!