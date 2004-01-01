Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Панель подключения Connectivity Panel

    22PP1019/00
    • Простота установки в гостиничных номерах Простота установки в гостиничных номерах Простота установки в гостиничных номерах
      -{discount-value}

      Панель подключения Connectivity Panel

      22PP1019/00

      Простота установки в гостиничных номерах

      В комплект модуля настольной установки входит панель Philips, что позволяет аккуратно и надежно подключить настольную установку в номере гостиницы.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Панель подключения Connectivity Panel

      Простота установки в гостиничных номерах

      В комплект модуля настольной установки входит панель Philips, что позволяет аккуратно и надежно подключить настольную установку в номере гостиницы.

      Простота установки в гостиничных номерах

      В комплект модуля настольной установки входит панель Philips, что позволяет аккуратно и надежно подключить настольную установку в номере гостиницы.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Панель подключения Connectivity Panel

      Простота установки в гостиничных номерах

      В комплект модуля настольной установки входит панель Philips, что позволяет аккуратно и надежно подключить настольную установку в номере гостиницы.

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Панель подключения Connectivity Panel

        Панель подключения Connectivity Panel

        - {discount-value}

        Итого:

        Простота установки в гостиничных номерах

        Различные варианты монтажа: на стену, на стол или встроенное решение

        Панель Philips можно монтировать различными способами, на стену, на стол или встраивать в интерьер. Для монтирования панели на столе необходим дополнительный набор.

        Экологически безвредная разработка

        Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанным на уменьшение общего вредного воздействия на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковки и большей пригодности к переработке.

        • Размеры

          Цвет лицевой панели
          Черная лицевая панель и текстурированный черный корпус с серебристой рамкой
          Вес продукта
          0,2  кг

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Руководство пользователя
          • Гарантийная карточка

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Руководство пользователя

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Способы оплаты:

            Оплата при получении товара  

            Быстрые ссылки:

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.