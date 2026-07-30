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Больше не доступен
231P4QRYEB/00
P Line
58,4 см (23")
Дисплей Full HD
Компания Philips убеждена, что работа должна подстраиваться под людей, а не наоборот. Для того чтобы ваше рабочее место было более продуктивным и не вредило здоровью, Philips разработала первую в мире инновационную технологию ErgoSensor. Оснащенные ею мониторы определяют поведение пользователя в точных цифрах. Технология ErgoSensor предлагает пользователям рекомендации по выбору эргономичной позы перед компьютером и помогает выбирать оптимальное положение шеи и расстояние для просмотра, а также напоминает сделать перерыв. Кроме того, если пользователя нет перед компьютером, она отключает монитор, что помогает снизить расход энергии до 80%.
В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.
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