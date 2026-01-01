Широкоэкранный дисплей 16:9 превосходно подходит для игр и видео

Формат изображения — это соотношение ширины и высоты видеоизображения. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для телевидения с высокой четкостью изображения и европейского цифрового телевидения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.