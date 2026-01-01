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Больше не доступен

ЖК-монитор с HDMI

244E2SB/00

Большой дисплей HDMI создан для мультимедийных развлечений

Большой мультимедийный дисплей 224E2 HDMI Full HD со стильным управлением SmartTouch поможет с головой окунуться в мир игр и видеофильмов

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Большой дисплей HDMI создан для мультимедийных развлечений

  • 24" (61 см) E-line

  • Full-HD

ЖК-дисплей Full HD с разрешением 1920x1080р

Наслаждайтесь кристально чистым изображением, от просмотра которого у зрителей останутся незабываемые впечатления. Они будут в восторге от непревзойденного качества видео, удивительной цветовой гаммы и наиболее четких изображений.

HDMI-ready для высококачественных мультимедийных впечатлений

HDMI-ready для высококачественных мультимедийных впечатлений

Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

Широкоэкранный дисплей 16:9 превосходно подходит для игр и видео

Формат изображения — это соотношение ширины и высоты видеоизображения. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для телевидения с высокой четкостью изображения и европейского цифрового телевидения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.

Технические характеристики

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