Другие продукты в комплекте
- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Шнур питания
- Подставка под наклоном
- Гарантийный талон
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Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн
Этот тонкий энергоэффективный светодиодный LED-телевизор с ЖК-экраном для гостиниц открывает доступ ко всем преимуществам цифрового телевидения. Ваши клиенты смогут покупать премиальный контент и пользоваться новейшими технологиями беспроводного управления для удобства установки.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн
Этот тонкий энергоэффективный светодиодный LED-телевизор с ЖК-экраном для гостиниц открывает доступ ко всем преимуществам цифрового телевидения. Ваши клиенты смогут покупать премиальный контент и пользоваться новейшими технологиями беспроводного управления для удобства установки.
Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн
Этот тонкий энергоэффективный светодиодный LED-телевизор с ЖК-экраном для гостиниц открывает доступ ко всем преимуществам цифрового телевидения. Ваши клиенты смогут покупать премиальный контент и пользоваться новейшими технологиями беспроводного управления для удобства установки.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн
Этот тонкий энергоэффективный светодиодный LED-телевизор с ЖК-экраном для гостиниц открывает доступ ко всем преимуществам цифрового телевидения. Ваши клиенты смогут покупать премиальный контент и пользоваться новейшими технологиями беспроводного управления для удобства установки.
Профессиональный светодиодный LED-телевизор
Итого:
MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.
В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.
Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.
Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.
Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.
Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.
Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.
В функции ThemeTV Lite используется понятный пользовательский интерфейс, благодаря которому гости могут с легкостью осуществлять поиск каналов своей страны, просматривать новости и получать информацию об отеле с помощью гостевого меню, без необходимости использования интерактивной системы развлечений.
Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.
Телевизор оснащен всеми необходимыми функции для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.
Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе с помощью информационного сервиса отеля. Ваши постояльцы всегда смогут ознакомиться с актуальными информационными страницами и будут в курсе последних новостей.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Тюнер/прием/передача
Мультимедийные приложения
Комфорт
Healthcare
Звук
Громкоговорители
Подключения
Питание
Экохарактеристики
Аксессуары
Размеры
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