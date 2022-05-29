    Максимально универсальная

      Signage Solutions Светодиодный дисплей

      27BDL6119L/00

      Максимально универсальная

      Демонстрируйте контент в формате 16:9 или панорамном формате 32:9 благодаря модульной конструкции. Идеальные впечатления от просмотра презентаций и корпоративного контента.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Максимально универсальная

      Безграничные возможности

      • 27"
      • Direct View LED

      Простая настройка и обслуживание с надежными комплектными кабелями

      Легко объединяйте несколько LED-дисплеев для демонстрации материалов в нужном разрешении — 4K, 8K или даже выше. По сравнению с ЖК-экранами LED-дисплеи отличаются более высокой частотой обновления, что обеспечивает плавность картинки. Неважно, для чего вам нужен такой дисплей, — вы поразите зрителей невероятным качеством изображения.

      Увлекайте, вдохновляйте и действуйте с ярким контентом

      Создавайте безрамочные видеостены любой формы, размера и разрешения. Модульный дизайн профессиональных светодиодных экранов Philips позволит встроить их в любое пространство. Создавайте огромные инсталляции для привлечения аудитории или собирайте видеостены уникальной формы. Легко создавайте видеостены вокруг дверных проемов, а также других проходов и отверстий.

      Точная цветопередача и стабильный уровень яркости

      LED-панели обеспечивают высокую точность воссоздания цвета и однородность яркости на уровне около 97 %. Это обеспечивает практически идеальное качество изображения.

      Оптимальные впечатления от просмотра с широким углом обзора

      Электронные компоненты легко осмотреть и заменить при обслуживании. Модули можно без труда извлечь из устройства с помощью специального инструмента.

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        16:9
        Равномерность яркости
        >=97 %
        Яркость после калибровки
        650 нит
        Яркость до калибровки
        750 нит
        Калибровка (яркость/цвет)
        Поддерживается
        Диапазон цветовых температур
        4000~9500 K (программное управление)
        Цветовая температура по умолчанию
        6500±500 K
        Коэфф. контрастности (типич.)
        3200:1
        Угол просмотра (по горизонтали)
        160  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        160  градусов
        Улучшение изображения
        • Динамическое повышение контрастности
        • Дисплей с широким цветовым пространством
        Ориентация
        Ландшафтный
        Частота кадров (Гц)
        50 и 60
        Частота обновления (Гц)
        1920~3840
        Использование
        24/7, в помещении

      • Комфорт

        Простая установка
        • Направляющие штифты
        • Небольшой вес
        Сквозной канал питания
        Для напряжения 230 В: до 8 шкафов, для напряжения 110 В: до 4 шкафов
        Сквозной канал управления сигналами
        RJ45

      • Питание

        Входное напряжение
        100–240 В перем. тока (50 и 60 Гц)
        Энергопотребление с выключенным экраном (Вт)
        <12
        Макс. энергопотребление (перем. ток, Вт)
        <65
        Макс. энергопотребление (сбалансир. ток, Вт)
        <76
        Типич. энергопотребление (Вт)
        <21,7

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        -20~45  °C
        Диапазон температур (хранение)
        -20~50  °C
        Относительная влажность (во время работы)
        10~80 %
        Относительная влажность (во время хранения)
        10~85 %

      • Корпус

        Площадь экрана (м2)
        0,208
        Пикселей на экране (точек)
        57 600
        Габариты корпуса (Ш x В)
        320x180
        Размер корпуса (мм)
        608x342x59
        Штекер передачи данных
        RJ45
        Штекер питания
        Вход/выход (C14/C13)
        Количество карт приема
        1 шт.
        Тип карт приема
        A5S plus
        Производитель карты приема
        Novastar
        Вес (кг)
        5,81
        Диагональ корпуса (дюймов)
        27,5
        Материалы корпуса
        Литой алюминий

      • Модуль

        Тип светодиода
        SMD 1515 с медными контактами
        Тип пикселя
        1R1G1B
        Срок службы светодиода (ч)
        100 000
        Разрешение модуля (ШxВ, пикселей)
        160x90
        Шаг пикселя (мм)
        1,9
        Размер модуля (ШxВ, в мм)
        303,9x170,9

      • Аксессуары

        LAN-кабель (RJ45, CAT-5)
        1 шт.
        Кабель питания
        1 шт.
        Краткое руководство
        1 шт.

      • Прочее

        Гарантия
        2 г
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • RoHS
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EN55035
        • EMC
        • FCC SDOC, часть 15, класс A
        Сертификация огнезащиты
        BS 476 Part7:1997

      • Информация об упаковке

        Размер упаковки (мм)
        780x471x224
        Вес брутто (кг)
        8,52

      Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

