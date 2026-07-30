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  • Brilliance ЖК-монитор с док-станцией USB-C
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  • Удобство подключения
  • Удобство подключения
  • Brilliance ЖК-монитор с док-станцией USB-C
    Удобство подключения
  • Удобство подключения
  • Удобство подключения
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  • Удобство подключения
  • Удобство подключения

Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор с док-станцией USB-C

328P6VUBREB/00

Удобство подключения
Забудьте о спутывании кабелей с монитором Philips Brilliance, оснащенным разъемом USB-C. Просматривайте яркие, четкие изображения в разрешении 4K UHD, пользуйтесь защищенным соединением, заряжайте ноутбук — и все это одновременно с помощью одного кабеля USB-C.
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благодаря монитору с разъемом USB-C

Удобство подключения

  • P Line

  • 32 (диагональ 80 см/31,5")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Встроенная док-станция с USB-C

Встроенная док-станция с USB-C

Этот дисплей Philips оснащен встроенной док-станцией с разъемом USB Type-C и функцией подачи питания. Тонкий двусторонний разъем USB-C обеспечивает легкое подключение с использованием одного кабеля. Теперь можно подключать любые периферийные устройства, такие как клавиатура, мышь или кабель Ethernet RJ-45 к док-станции монитора. Просто подключите ноутбук к этому монитору с помощью одного кабеля USB-C, чтобы смотреть видео в высоком разрешении и пользоваться высокоскоростной передачей данных, одновременно заряжая и подзаряжая ноутбук.

Подключайте ноутбук с помощью одного кабеля USB-C

Подключайте ноутбук с помощью одного кабеля USB-C

Этот дисплей Philips оснащен разъемом USB Type-C для подачи питания. С интеллектуальным и гибким управлением питанием вы сможете напрямую заряжать совместимое устройство. Тонкий двусторонний интерфейс USB-C обеспечивает подключение посредством одного кабеля. Вы можете просматривать видео высокого разрешения и передавать данные со сверхвысокой скоростью, одновременно с этим заряжая совместимое устройство.

Заряжайте и подзаряжайте совместимый ноутбук от монитора

Этот монитор оснащен встроенным разъемом USB-C, который соответствует стандарту USB Power Delivery. Благодаря рациональному и гибкому управлению питанием вы можете зарядить и подзарядить совместимый* ноутбук непосредственно от монитора с помощью одного кабеля USB-C.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt

      2. Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.

      3. Общий доступ к экрану, потоковая передача видео и аудио через Интернет могут снизить скорость сетевого подключения. Общее качество видео и аудио зависит от используемого оборудования, пропускной способности сети и скорости подключения.

      4. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      5. Яркость (типич.): 400 кд/м²

      6. Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976

      7. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

      8. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

      9. Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976

      10. В случае если подключение Ethernet кажется медленным, войдите в экранное меню и выберите USB 3.0 или выше, который может поддерживать ЛВС-подключение скоростью до 1 Гбит.

      11. Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.

      12. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.