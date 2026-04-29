КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Brilliance ЖК-монитор с док-станцией USB-C

Больше не доступен

Поддержка

BrillianceЖК-монитор с док-станцией USB-C

328P6VUBREB/00

Brilliance ЖК-монитор с док-станцией USB-C

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

ПО и драйверы

Драйверы Windows 8 - English (US)

  • версия: 328P6vU
  • ZIP файл, 11.5 kB
  • 18 July 2018

Драйверы Windows 7 - English (US)

  • версия: 328P6vU
  • ZIP файл, 11.5 kB
  • 18 July 2018

Инструкции и документация

Уведомление о сертификации TCO - English (US)

  • PDF файл, 350.9 kB
  • 31 May 2023

Краткое руководство - English (US)

  • PDF файл, 3.3 MB
  • 30 May 2023

Связаться с Philips

Мы готовы помочь