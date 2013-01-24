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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    32BDL4510D/00
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      Signage Solutions Дисплей D-Line

      32BDL4510D/00

      Говорите больше

      Профессиональный дисплей Philips D-Line FHD сделает любое изображение выдающимся. Потрясающее качество изображения Philips гарантирует естественные цвета и высокую контрастность. Вы можете легко выводить контент с нескольких источников на один экран.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Signage Solutions Дисплей D-Line

      Говорите больше

      Профессиональный дисплей Philips D-Line FHD сделает любое изображение выдающимся. Потрясающее качество изображения Philips гарантирует естественные цвета и высокую контрастность. Вы можете легко выводить контент с нескольких источников на один экран.

      Говорите больше

      Профессиональный дисплей Philips D-Line FHD сделает любое изображение выдающимся. Потрясающее качество изображения Philips гарантирует естественные цвета и высокую контрастность. Вы можете легко выводить контент с нескольких источников на один экран.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Signage Solutions Дисплей D-Line

      Говорите больше

      Профессиональный дисплей Philips D-Line FHD сделает любое изображение выдающимся. Потрясающее качество изображения Philips гарантирует естественные цвета и высокую контрастность. Вы можете легко выводить контент с нескольких источников на один экран.

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        Дисплей D-Line

        Дисплей D-Line

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        Интеллектуальный и быстрый дисплей 24:7.

        • 32"
        • Full HD (1920x1080p)
        • 400 кд/м²
        FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

        FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

        Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

        SmartPower для экономии электроэнергии

        SmartPower для экономии электроэнергии

        Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

        Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

        Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

        Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.

        Дисплей ADS с широким углом просмотра

        Технология ADS позволит смотреть телевизор с любого угла. Переключатель Advanced Super Dimension позволяет быстрее обрабатывать изображение на экране для плавных переходов, превосходного качества и отменной цветопередачи с углом просмотра до 180°.

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          32  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          81,28  см
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Оптимальное разрешение
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яркость
          400  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1200:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Формат изображения
          16:9
          Время отклика (типич.)
          8  мс
          Шаг пикселей
          0,36375 x 0,36375 мм
          Цвета дисплея
          16,7 миллиона
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности
          • Прогрессивное сканирование
          Технология панели
          ADS

        • Подключения

          Видеовход
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI-I (x1)
          • HDMI 2.0 (x2)
          • USB 2.0 (x2)
          Видеовыход
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • HDMI 2.0 (x1)
          Аудиовход
          Разъем 3,5 мм
          Цифровой аудиовыход
          Разъем 3,5 мм
          Внешнее управление
          • RJ45
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 720, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 900, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 640 x 480, 60 Гц
          • 800 x 600, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 720p, 50,60 Гц

        • Размеры

          Ширина устройства
          726,5  миллиметра
          Высота устройства
          425,4  миллиметра
          Глубина устройства
          65,1 (настенный кронштейн) / 69,1 (AC)  миллиметра
          Ширина устройства (в дюймах)
          28,60  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          16,75  (дюймы)
          Глубина устройства (в дюймах)
          2,56 дюйма (настенный кронштейн) / 2,72 (AC)  (дюймы)
          Ширина рамки
          11,9 мм (сверху/слева/справа), 17,2 мм (снизу)
          Вес изделия (фунты)
          12,57  фунта
          Вес продукта
          5,7  кг
          Крепление VESA
          100(Г) x 100(В) мм / 200(Г) x 200(В) мм, M4

        • Комфорт

          Ориентация
          • Альбомный режим (24/7)
          • Портретный режим (24/7)
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Сквозной канал сигнала
          • RS232
          • Проходной вход IR
          • DisplayPort
          • HDMI
          Возможность сетевого управления
          • RS232
          • RJ45
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости

        • Мощность

          Энергопотребление в режиме ожидания
          0,5 Вт
          Электропитание
          100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Потребляемая мощность (типич.)
          Уточняется  Вт
          Потребление (макс.)
          Уточняется
          Маркировка класса энергоэффективности
          G

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Высота
          0–3000 м
          Среднее время между отказами
          50 000  часов
          Относительная влажность (во время работы)
          Относительная влажность 20~80 % (без конденсации)
          Относительная влажность (во время хранения)
          Относительная влажность 20~80 % (без конденсации)

        • Звук

          Встроенные АС
          Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Краткое руководство пользователя
          • Кабель RS232
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель HDMI
          • Пульт ДУ и батареи типа AAA
          Подставка
          BM05911 (дополнительно)
          Аксессуары в комплекте
          • Кабель шлейфового соединения RS232
          • Логотип Philips (x1)
          • Винты
          • Крышка для USB (1 шт.)

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • HEAAC
          • MPEG
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • JPEG
          • PNG
          USB — воспроизведение видео
          • H.263
          • H.264
          • H.265
          • MPEG
          • VP8

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Испанский
          • Польский
          • Турецкий
          • Русский
          • Итальянский
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          • Арабский
          • Японский
          • Датский
          • Голландский
          • Финский
          • Норвежский
          • Португальский
          • Шведский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • CCC
          • RoHS
          • BSMI
          • CB
          • VCCI
          • CU
          • ЭМП
          • EnergyStar 8.0
          • ETL
          • FCC класса A
          • PSB
          Гарантия
          Гарантия на 3 года

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель RS232
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель HDMI
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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