Другие продукты в комплекте
- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Шнур питания
- Подставка под наклоном
- Гарантийный талон
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Идеальная надежность для ваших постояльцев
Современный энергоэффективный гостиничный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальная надежность для ваших постояльцев
Современный энергоэффективный гостиничный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ.
Идеальная надежность для ваших постояльцев
Современный энергоэффективный гостиничный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальная надежность для ваших постояльцев
Современный энергоэффективный гостиничный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ.
Профессиональный ЖК-телевизор
Итого:
ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.
С помощью разъема USB можно просматривать фотографии в формате jpeg и слушать музыку в формате mp3 с большинства носителей USB (устройств памяти USB). Вставьте устройство USB в разъем на боковой панели телевизора, чтобы просмотреть мультимедийный контент с помощью удобного проводника. Таким образом можно просматривать фотографии и прослушивать музыку.
Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.
При включении телевизора отображается приветствие
Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.
Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.
Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.
Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.
Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.
Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.
Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.
Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Тюнер/прием/передача
Мультимедийные приложения
Комфорт
Healthcare
Звук
Громкоговорители
Подключения
Питание
Экохарактеристики
Аксессуары
Размеры
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