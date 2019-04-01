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Больше не доступен
32PHS4032/12
Ультратонкий светодиодный LED TV
Портативный телевизор Philips 4000 с изящным дизайном создан для удобного использования в поездках. Благодаря ультратонкой конструкции и белой рамке он превосходно выглядит в любом помещении.
80 см (32")
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Picture Performance Index сочетает в себе технологию Philips для дисплеев и усовершенствованные техники обработки для улучшения качества каждого аспекта изображения: четкости, динамичных сцен, контрастности и цветопередачи. Независимо от источника вы сможете наслаждаться четким изображением с потрясающей детализацией, глубокими оттенками черного и яркими оттенками белого, а также насыщенными цветами и естественной цветопередачей.
Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.
Мы знаем, что вам нужен небольшой телевизор, объединяющий в себе мощный функционал и безупречный стиль. Именно поэтому наши дизайнеры разработали уникальный корпус этого телевизора с элегантной глянцевой белой рамкой — современное решение, которое идеально впишется в любой интерьер и подчеркнет индивидуальность хозяина.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
NeighborD
01/04/2019
Україна
Великолепный телевизор
Искал именно белый телевизор. Дизайн очень строгий и элегантный. Сборка на высоте. Прост в использовании. Функционал достаточный для телевизоров такого класса. Картинка с цифровых источников качественная. Радуют углы обзора. Звук объёмный. Всем рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.