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Больше не доступен

4000 seriesУльтратонкий светодиодный LED TV

32PHS4032/12

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Ультратонкий светодиодный LED TV

Портативный телевизор Philips 4000 с изящным дизайном создан для удобного использования в поездках. Благодаря ультратонкой конструкции и белой рамке он превосходно выглядит в любом помещении.

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с технологией Digital Crystal Clear

Ультратонкий светодиодный LED TV

  • 80 см (32")

  • LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Picture Performance Index улучшает каждый аспект изображения

Picture Performance Index улучшает каждый аспект изображения

Picture Performance Index сочетает в себе технологию Philips для дисплеев и усовершенствованные техники обработки для улучшения качества каждого аспекта изображения: четкости, динамичных сцен, контрастности и цветопередачи. Независимо от источника вы сможете наслаждаться четким изображением с потрясающей детализацией, глубокими оттенками черного и яркими оттенками белого, а также насыщенными цветами и естественной цветопередачей.

Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

Элегантный белый цвет будет выглядеть уместно и современно в любой комнате

Мы знаем, что вам нужен небольшой телевизор, объединяющий в себе мощный функционал и безупречный стиль. Именно поэтому наши дизайнеры разработали уникальный корпус этого телевизора с элегантной глянцевой белой рамкой — современное решение, которое идеально впишется в любой интерьер и подчеркнет индивидуальность хозяина.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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1

01/04/2019

Україна

Україна

Великолепный телевизор

Искал именно белый телевизор. Дизайн очень строгий и элегантный. Сборка на высоте. Прост в использовании. Функционал достаточный для телевизоров такого класса. Картинка с цифровых источников качественная. Радуют углы обзора. Звук объёмный. Всем рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.