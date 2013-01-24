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LongLife

Элемент питания

3R12LS1A/10
  • Лучшая батарейка для слаботочных устройств Лучшая батарейка для слаботочных устройств Лучшая батарейка для слаботочных устройств
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    LongLife Элемент питания

    3R12LS1A/10

    Лучшая батарейка для слаботочных устройств

    Лучший выбор для слаботочных устройств — это батареи Longlife. В них используется технология цинково-хлоридных элементов, и они идеально подходят для часов, радиоприемников, калькуляторов и пультов ДУ. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    LongLife Элемент питания

    Лучшая батарейка для слаботочных устройств

    Лучший выбор для слаботочных устройств — это батареи Longlife. В них используется технология цинково-хлоридных элементов, и они идеально подходят для часов, радиоприемников, калькуляторов и пультов ДУ. Узнать обо всех преимуществах

    Лучшая батарейка для слаботочных устройств

    Лучший выбор для слаботочных устройств — это батареи Longlife. В них используется технология цинково-хлоридных элементов, и они идеально подходят для часов, радиоприемников, калькуляторов и пультов ДУ. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    LongLife Элемент питания

    Лучшая батарейка для слаботочных устройств

    Лучший выбор для слаботочных устройств — это батареи Longlife. В них используется технология цинково-хлоридных элементов, и они идеально подходят для часов, радиоприемников, калькуляторов и пультов ДУ. Узнать обо всех преимуществах

    Лучшая батарейка для слаботочных устройств

    • 3R12
    • Цинк-карбон

    Технология цинково-хлоридных элементов гарантирует длительное использование

    Технология высококачественных цинково-хлоридных элементов гарантирует длительность срока их службы при использовании в устройствах с низким энергопотреблением.

    Цинково-карбоновые батареи Philips не содержат вредных тяжелых металлов

    Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий и ртуть.

    Батарея остается годной для использования в течение 3 лет

    Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80% своей первоначальной энергии до окончания срока годности.

    Технические характеристики

    • Питание

      Тип элемента питания
      3R12, хлорид цинка
      Напряжение батареи
      4,5  В

    • Экохарактеристики

      Химический состав
      Хлорид цинка
      Тяжелые металлы
      • Не содержит кадмия
      • Не содержит ртути
      Упаковочный материал
      Картон
      Тип упаковки
      Фольга

    • Технические характеристики

      Срок хранения
      3 года
      Взаимозаменяема с
      3R12

    • Размеры

      Габариты внутренней коробки ШxГxВ
      160 x 240 x 50 мм
      Количество в упаковке
      48
      Габариты упаковки ШxГxВ
      250 x 335 x 120 мм
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      79 x 114 x 22 мм

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