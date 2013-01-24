Лучшая батарейка для слаботочных устройств
Лучший выбор для слаботочных устройств — это батареи Longlife. В них используется технология цинково-хлоридных элементов, и они идеально подходят для часов, радиоприемников, калькуляторов и пультов ДУ. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лучшая батарейка для слаботочных устройств
Лучший выбор для слаботочных устройств — это батареи Longlife. В них используется технология цинково-хлоридных элементов, и они идеально подходят для часов, радиоприемников, калькуляторов и пультов ДУ. Узнать обо всех преимуществах
Лучшая батарейка для слаботочных устройств
Лучший выбор для слаботочных устройств — это батареи Longlife. В них используется технология цинково-хлоридных элементов, и они идеально подходят для часов, радиоприемников, калькуляторов и пультов ДУ. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лучшая батарейка для слаботочных устройств
Лучший выбор для слаботочных устройств — это батареи Longlife. В них используется технология цинково-хлоридных элементов, и они идеально подходят для часов, радиоприемников, калькуляторов и пультов ДУ. Узнать обо всех преимуществах
Технология высококачественных цинково-хлоридных элементов гарантирует длительность срока их службы при использовании в устройствах с низким энергопотреблением.
Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий и ртуть.
Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80% своей первоначальной энергии до окончания срока годности.
Питание
Экохарактеристики
Технические характеристики
Размеры