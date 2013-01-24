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Vision

Ксеноновая лампа для фар головного освещения

42406VIC1
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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    Vision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    42406VIC1

    Безопасность и уверенность на дороге

    Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Vision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    Безопасность и уверенность на дороге

    Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены! Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Vision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    Безопасность и уверенность на дороге

    Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены! Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасность и уверенность на дороге

      Идеально подходит для замены

      • Тип лампы: D4R
      • В упаковке: 1 шт.
      • 42 В, 35 Вт
      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

      Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

      Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

      Компания Philips — разработчик технологии Xenon HID

      Компания Philips — разработчик технологии Xenon HID

      Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят в два раза больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что интенсивный белый свет ламп Xenon HID, схожий с дневным светом, помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

      Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

      Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

      Последовательная замена

      Благодаря специальной технологии вы можете выполнить последовательную замену ламп в фарах на лампы Xenon Vision, подбирая подходящую цветовую температуру. Это самый экономичный выбор для замены!

      Лампа Xenon Vision соответствует по цвету незамененной ксеноновой лампе

      Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Xenon Vision — это идеальное решение для замены использованной лампы.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

      Только лампа из кварцевого стекла может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры: например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, что может произойти, если вы проезжаете по воде со сломанным корпусом фары.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN3
        8727900364880
        EAN1
        8727900364873
        Тип упаковки
        C1

      • Электрические характеристики

        напряжение
        42  В
        мощность в ваттах
        35  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        До 2500 ч

      • Световые характеристики

        Люмен
        2800 ±450  лм
        Цветовая температура
        До 4300 К

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        42406VIC1
        Код для заказа
        36487333

      • Информация об упаковке

        Высота
        5,7  см
        Длина
        11,1  см
        Ширина
        9,6  см
        Вес брутто одного изделия
        0,094  кг

      • Описание продукта

        Тип
        D4R
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Обозначение
        D4R Vision
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Линейка продукции
        Xenon Vision
        Технология
        Ксенон
        Цоколь
        P32d-6

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок
        1
        MOQ (для профессионалов)
        2
        Вес брутто одного изделия
        97  г
        Высота
        9,3  см
        Длина
        5,4  см
        Вес нетто одного изделия
        18,1  г
        Ширина
        5,4  см

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света
        Характеристики изделия
        Идеально подходит для замены

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