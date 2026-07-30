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Больше не доступен
42BDL5057P/00
Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.
Этот профессиональный дисплей Philips соответствует клиническим нормативным стандартам к отображению оттенков серого. Оптимальное качество изображений на этом дисплее позволяет просматривать на нем медицинские изображения в кабинетах для консультаций или в лекционных аудиториях.
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.
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