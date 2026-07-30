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  • В поисках инноваций

Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей D-Line

43BDL4050D/11

В поисках инноваций
Удивите своих гостей, установив быстрый, интеллектуальный рекламный дисплей. Встроенный WiFi и совместимость с приложениями Android — это новый этап развития решений для рекламного контента.
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на базе ОС Android

В поисках инноваций

  • 43"

  • На базе ОС Android

  • 450 кд/м²

Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

SmartPower для экономии электроэнергии

SmartPower для экономии электроэнергии

Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

Удобная и простая система управления цифровым рекламным контентом, которая используется исключительно в дисплеях Philips Signage Solutions. SmartCMS позволяет создавать и организовывать контент более чем на 24 часа каждый день. Просто создайте свою сеть, организуйте контент, распланируйте список воспроизведения и приступайте к работе!

Технические характеристики

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