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На экране телевизора видны горизонтальные или вертикальные полосы
Как изменить формат изображения?
Что делать, если телевизор перезагружается?
Что делать, если светодиодный индикатор на передней панели периодически мигает?
Что делать, если телевизор не включается?
Как подключить мышь и клавиатуру к телевизору?
Что делать, если телевизор не реагирует на инфракрасный пульт дистанционного управления?
Что делать если не удается обновить программное обеспечение?
Что делать, если SmartTV недоступно?
Что делать, если возникают проблемы с одним или несколькими каналами? [Сигнал DVB-S]
Как переустановить каналы [DVB-T/C]
Что делать, если возникают проблемы с одним или несколькими каналами? [Сигнал DVB-C]
Как выяснить номер модели телевизора?
Как переупорядочить каналы? [Android 2016 и 2017]
Не работает приложение на телевизоре Philips
Как подключить Nintendo Wii?
Как подключить домашний кинотеатр к телевизору?
Как установить (переустановить) каналы? [DVB-T-C]
Что делать, если возникают проблемы с одним или несколькими каналами? [Сигнал DVB-T]
Как обновить ПО телевизора Philips через USB?
Как подключить телевизор к интернет по WiFi
Как пользоваться магазином Google Play на телевизоре Android TV?
(VIDEO) Как транслировать контент из приложений на телевизор Philips с помощью Google Cast
(VIDEO) Как произвести сортировку каналов в телевизоре Philips
(VIDEO) Как подключить телевизор Philips к Wi-Fi