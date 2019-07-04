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Больше не доступен

7300 seriesУльтратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

43PUS7303/12

3.9

| (39) Отзывы

Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

Наслаждайтесь любимыми сериалами, фильмами и играми с телевизором 4K UHD, обеспечивающим высокое качество изображения вне зависимости от источника. Теперь вы сможете полностью погрузиться в свои любимые развлечения с ОС Android TV, беспроводным соединением и фоновой подсветкой Ambilight.

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с 3-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

  • Телевизор 108 см (43") Ambilight

  • Picture Performance Index 1600

  • HDR Plus

  • Процессор P5 Perfect Picture

Четырехъядерный процессор и Android: новый уровень развлечений.

Благодаря четырехъядерному процессору Philips и ОС Android вам гарантированы незабываемые впечатления от любимых игр. ОС Android легко справляется с поставленными задачами, обеспечивая быстрое перемещение по меню телевизора, удобную работу с приложениями и легкое воспроизведение видеофайлов, чтобы вы могли в полной мере насладиться любимыми развлечениями.

4K Ultra HD — превосходная четкость и яркость изображения.

4K Ultra HD — превосходная четкость и яркость изображения.

Телевизор Ultra HD в 4 раза превосходит обычные телевизоры с разрешением Full HD благодаря 8 миллионам пикселей и уникальной технологии Ultra Resolution. Наслаждайтесь более четким, глубоким и контрастным изображением с высокой детализацией и плавной, естественной передачей динамических сцен.

Тонкая рамка и металлическая подставка.

Технические характеристики

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Отзывы

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3.9

из 5

39

Отзывы

04/07/2019

Україна

Україна

Аппарат бомбический!!!

Пользуюсь продукцией Philips очень давно - ещё с 90-х. Каждый новый прибор, или оборудование этой марки вызывает у меня только положительные эмоции, все продумано до мелочей и создано для потребителя. Этот смарт-тв порадовал операционной системой Андроид, быстрым и качественным железом и хорошей VA матрицей. Надеюсь и дальше буду получать удовольствие от общения с Philips.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV с 3-сторонней подсветкой Ambilight

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV с 3-сторонней подсветкой Ambilight

26/10/2020

Україна

Україна

Функция PiP

В характеристиках не указано, что есть функция PiP (картинка в окне) и после нескольких лет наслаждением этим чудом, на днях пытался выйти из просмотра ТВ в главное меню и в темноте нажал кнопку "номе" и кажись еще кнопку которая была ближе. И!!!!!!! Свершилось ЧУДО!!!!!! Просмотр телевизора свернулся в правое нижнее окно и появилось главное меню!!! На утро сл. дня пытался снова повторить данный фокус. Но, переклацав все вдоль и поперек на пульте фокус так и не прокатил. Скажите пжлта это что, был "глюк" или как это понять??? Спасибо

Минусы

не нашел

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 7300 series 50PUS7303 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

Дата пользования 2019-10-26

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 7300 series 50PUS7303 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

Дата пользования 2019-10-26

28/07/2020

Україна

Україна

Телевізор хороший

Хочу поделиться впечатлением от приобретения. Огромный экран (сначала даже просто неожиданно, но классно), просто на всю стену! Приятно выглядит подсветка на стену. Изображение класс - высокая четкость и натуральные цвета. Все настроил и подключил к интернету без проблем. Звук пристойный. И работает все стабильно. В общем наслаждаюсь покупкой!

Плюсы

Телевизор огромный , качество изображения хорошее

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 7300 series 50PUS7303 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

Дата пользования 2020-01-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 7300 series 50PUS7303 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

Дата пользования 2020-01-28

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.

  3. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  4. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  5. Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.

  7. Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.

  8. Обратите внимание: приложения Amazon могут быть недоступны в вашей стране. (В настоящее время приложения Amazon работают только в Великобритании, Германии и Австрии.)

  9. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

  10. Встроенный голосовой помощник Google Ассистент предоставляется в качестве программного обновления для телевизоров на базе Android 2018 года выпуска.

  11. Функциональные возможности определяются параметрами встроенных приложений ChromeCast и смарт-устройств. Для получения подробной информации посетите страницы продукта ChromeCast.