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Больше не доступен
43PUS7303/12
Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV
Наслаждайтесь любимыми сериалами, фильмами и играми с телевизором 4K UHD, обеспечивающим высокое качество изображения вне зависимости от источника. Теперь вы сможете полностью погрузиться в свои любимые развлечения с ОС Android TV, беспроводным соединением и фоновой подсветкой Ambilight.
Телевизор 108 см (43") Ambilight
Picture Performance Index 1600
HDR Plus
Процессор P5 Perfect Picture
Благодаря четырехъядерному процессору Philips и ОС Android вам гарантированы незабываемые впечатления от любимых игр. ОС Android легко справляется с поставленными задачами, обеспечивая быстрое перемещение по меню телевизора, удобную работу с приложениями и легкое воспроизведение видеофайлов, чтобы вы могли в полной мере насладиться любимыми развлечениями.
Телевизор Ultra HD в 4 раза превосходит обычные телевизоры с разрешением Full HD благодаря 8 миллионам пикселей и уникальной технологии Ultra Resolution. Наслаждайтесь более четким, глубоким и контрастным изображением с высокой детализацией и плавной, естественной передачей динамических сцен.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
3.9
из 5
39
Отзывы
priorovod
04/07/2019
Україна
Аппарат бомбический!!!
Пользуюсь продукцией Philips очень давно - ещё с 90-х. Каждый новый прибор, или оборудование этой марки вызывает у меня только положительные эмоции, все продумано до мелочей и создано для потребителя. Этот смарт-тв порадовал операционной системой Андроид, быстрым и качественным железом и хорошей VA матрицей. Надеюсь и дальше буду получать удовольствие от общения с Philips.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV с 3-сторонней подсветкой Ambilight
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV с 3-сторонней подсветкой Ambilight
Юрій2
26/10/2020
Україна
Функция PiP
В характеристиках не указано, что есть функция PiP (картинка в окне) и после нескольких лет наслаждением этим чудом, на днях пытался выйти из просмотра ТВ в главное меню и в темноте нажал кнопку "номе" и кажись еще кнопку которая была ближе. И!!!!!!! Свершилось ЧУДО!!!!!! Просмотр телевизора свернулся в правое нижнее окно и появилось главное меню!!! На утро сл. дня пытался снова повторить данный фокус. Но, переклацав все вдоль и поперек на пульте фокус так и не прокатил. Скажите пжлта это что, был "глюк" или как это понять??? Спасибо
Минусы
не нашел
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 7300 series 50PUS7303 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Дата пользования 2019-10-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 7300 series 50PUS7303 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Дата пользования 2019-10-26
Schests
28/07/2020
Україна
Телевізор хороший
Хочу поделиться впечатлением от приобретения. Огромный экран (сначала даже просто неожиданно, но классно), просто на всю стену! Приятно выглядит подсветка на стену. Изображение класс - высокая четкость и натуральные цвета. Все настроил и подключил к интернету без проблем. Звук пристойный. И работает все стабильно. В общем наслаждаюсь покупкой!
Плюсы
Телевизор огромный , качество изображения хорошее
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 7300 series 50PUS7303 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Дата пользования 2020-01-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 7300 series 50PUS7303 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Дата пользования 2020-01-28
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
Обратите внимание: приложения Amazon могут быть недоступны в вашей стране. (В настоящее время приложения Amazon работают только в Великобритании, Германии и Австрии.)
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Встроенный голосовой помощник Google Ассистент предоставляется в качестве программного обновления для телевизоров на базе Android 2018 года выпуска.
Функциональные возможности определяются параметрами встроенных приложений ChromeCast и смарт-устройств. Для получения подробной информации посетите страницы продукта ChromeCast.