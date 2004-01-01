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    LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV

    43PUS8309/62
    • -{discount-value}

      LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV

      43PUS8309/62

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV

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        LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV

        LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV

        - {discount-value}

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        Совместимо с голосовыми ассистентами.

        Совместимо с голосовыми ассистентами.

        Выбирайте наиболее удобный из голосовых ассистентов! Нажмите кнопку Alexa на пульту ДУ и с помощью голосовых команд находите интересные фильмы и передачи, получайте рекомендации, управляйте совместимыми устройствами умного дома и не только. Также можно управлять телевизором через умные колонки Google.

        Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.

        Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.

        Яркие ощущения от просмотра со сверхчеткой картинкой.

        Влюбитесь в контент с телевизором 4K (UHD) LED с Ambilight. Его процессор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.

        Удобный поиск. TITAN OS.

        Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.

        Dolby Atmos для кинематографического звучания.

        Dolby Atmos позволяет погрузиться в контент благодаря эффекту объемной звуковой сцены. От космических кораблей над головой до тихих шагов за спиной — почувствуйте себя в эпицентре событий.

        Идеально для игр. VRR и низкая задержка с любыми консолями.

        HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Оцените поддержку VRR, а также режим минимальной задержки ввода, который активируется автоматически при включении консоли. В игровом режиме Ambilight вы получите незабываемые эмоции.

        Пульт из переработанного пластика. Экологичная упаковка.

        Тонкая и высокая подставка этого телевизора с Ambilight позволит легко разместить под ним саундбар, и вы сможете использовать Ambilight для атмосферного освещения, когда не смотрите телевизор. Пульт ДУ содержит переработанный пластик, наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а вставки распечатаны на переработанной бумаге.

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