Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV
Итого:
recurring payment
Выбирайте наиболее удобный из голосовых ассистентов! Нажмите кнопку Alexa на пульту ДУ и с помощью голосовых команд находите интересные фильмы и передачи, получайте рекомендации, управляйте совместимыми устройствами умного дома и не только. Также можно управлять телевизором через умные колонки Google.
Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.
Влюбитесь в контент с телевизором 4K (UHD) LED с Ambilight. Его процессор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.
Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.
Dolby Atmos позволяет погрузиться в контент благодаря эффекту объемной звуковой сцены. От космических кораблей над головой до тихих шагов за спиной — почувствуйте себя в эпицентре событий.
HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Оцените поддержку VRR, а также режим минимальной задержки ввода, который активируется автоматически при включении консоли. В игровом режиме Ambilight вы получите незабываемые эмоции.
Тонкая и высокая подставка этого телевизора с Ambilight позволит легко разместить под ним саундбар, и вы сможете использовать Ambilight для атмосферного освещения, когда не смотрите телевизор. Пульт ДУ содержит переработанный пластик, наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а вставки распечатаны на переработанной бумаге.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.